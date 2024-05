Enrique Moreno, receptor del audio de Erik Domínguez: “Me pidieron que hiciera campaña por el PP”

El receptor del mensaje de audio de Erik Domínguez, en el que supuestamente el presidente del PP provincial le habría facilitado las bases para una convocatoria pública para ser gerente Consorcio de Transportes de Jaén, es Enrique Moreno, exparlamentario andaluz por Ciudadanos. Así lo ha reconocido él mismo a Jaén Hoy, para quien ha desvelado en exclusiva lo que, según sus palabras, le exigieron los populares. “Yo ni me acordaba de la conversación pero cuando salió la noticia lo mire y efectivamente el 15 de noviembre de 2022 me mandó ese mensaje de audio y un archivo PDF con las bases de la convocatoria que todavía no se había publicado. Yo no le di importancia porque me iba a presentar de todas formas, y me dijeron por teléfono que para tener la plaza tenía que hacer campaña por el PP”, confiesa Enrique Moreno.

Él había sido cabeza de lista de Ciudadanos por Jaén para las elecciones autonómicas de mayo de 2022, en las que la formación naranja no obtuvo ningún parlamentario en la provincia. “Después de eso me ofrecieron varios cargos orgánicos, puestos de confianza, como a otros muchos miembros de Ciudadanos que ahora están en el Partido Popular. Yo los rechacé todos porque estaba cansado de la política y, como tenía vocación de servicio público, les dije que sólo quería presentarme a algún proceso selectivo público y sabía que esta oposición iba a salir en todas las provincias”, relata Moreno para Jaén Hoy. De hecho afirma que Erik Domínguez miente al decir que él no cumplía con los requisitos: “Los cumplía todos y, de hecho, se aceptó mi solicitud, aunque luego en el concurso de méritos no obtuve la plaza, que finalmente fue para alguien del PP de Mengíbar. Parecía que había que ser del PP para tener esa plaza”.

Se muestra muy tranquilo, pues entiende que no ha hecho nada ilegal. “No tengo ninguna preocupación ni miedo alguno. Es él quien es un cargo público que ha mando las bases de una convocatoria que todavía no se había publicado”, asevera Enrique Moreno con una versión que es totalmente contradictoria a la que ofrece el otro protagonista de esta historia.

El PP asegura que es todo falso

Choca frontalmente lo dicho por Moreno con lo que aclara el presidente del Partido Popular en Jaén, Erik Domínguez, a Jaén Hoy. “Es él quien se pone en contacto conmigo y me pregunta que si tenía las bases para esta convocatoria, que ya habían sido aprobadas, y yo se las mando”, defiende el dirigente popular. En cuanto a la supuesta exigencia de realizar campaña a favor del PP para obtener la plaza, Domínguez vuelve a acusarle de mentir: “Es totalmente falso, yo no he hecho eso ni con él ni con nadie”. Entienden así desde el Partido Popular que esto es fruto de un “despecho” del exparlamentario de Ciudadanos porque no se contó con él desde la filas populares una vez que pasaron los comicios autonómicos de 2022.

De hecho aclaran desde el PP que quien aprueban el Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes, que en el 2022 lo componían "en su mayoría alcaldes socialistas".