Ildefonso Rosa: "Se hace una promoción magnífica de lo que somos el sector industrial en la provincia de Jaén"

La empresa JAR, con sede en Mancha Real y presente en la gala de Jaén por Industria, lleva desde 1973 fabricando plantas receptoras de aceituna y maquinaria adaptada a todo tipo de clientes del sector oleícola. Su trayectoria combina innovación, alto rendimiento y un acompañamiento constante a quienes trabajan en campañas de recolección, posicionándola como referente dentro de la provincia y del sector. En este marco, Jaén Hoy conversa con su gerente, Ildefonso Rosa, para conocer cómo han logrado mantenerse a la cabeza del sector, cómo adaptan sus soluciones a las necesidades de los clientes y qué retos y oportunidades se presentan para su actividad en Jaén y más allá.

¿Qué ha supuesto para su empresa la incorporación en Jaén por Industria?

Para nosotros, esta organización nos supone un apoyo entre las empresas de los distintos sectores que tenemos en Jaén, donde existe un potencial bastante grande a nivel provincial. Entre todas las empresas hay momentos en los que podemos unir sinergias en beneficio de todos. Es algo bastante interesante.

¿De qué manera contribuye Jaén por Industria al desarrollo y fortalecimiento de las empresas de la provincia y qué tipo de apoyo o recursos ofrece a sus miembros?

No paran de organizar actos, no solo el que anualmente se celebra como el que hoy estamos, sino que, sin ir más lejos, en el mes de octubre Jaén por Industria tuvo presencia en MetalMadrid, donde invitó a todas las empresas participantes a esta organización. Allí hubo empresas que tuvieron la oportunidad de exponer y tener representación de su actividad. También hace un par de semanas, a primeros de noviembre, en otro evento que se organizó en FIBES, en Sevilla, estuvimos presentes y tuvimos la oportunidad de visitar la cita y acompañarlos. Hacen una promoción magnífica del sector industrial de la provincia de Jaén.

Hoy se entregan una serie de reconocimientos, precisamente, a empresas que componen la industria de Jaén. ¿Cómo ven este tipo de gala para las empresas de Jaén?

Es algo que nos sirve de apoyo, para sentirnos unidos y ver que la Diputación de Jaén está ahí detrás de las empresas de nuestra provincia para apoyarnos y ponernos donde merecemos estar.

Su maquinaria está presente en instalaciones muy diversas. ¿Cómo han logrado adaptar estos equipos a cada cliente?

Son muchos años los que llevamos trabajando en el sector, unos 52 aproximadamente, por lo que conocemos bien las necesidades y siempre intentamos atender todas las demandas que los clientes nos piden cada año. El sector ha ido evolucionando, afortunadamente, y hemos ido sacando productos e innovando para cumplir con las expectativas que se nos plantean.

La campaña de aceituna tiene sus exigencias y, justo ahora, estamos en plena faena. ¿Cómo integran esas necesidades en el diseño y fabricación?

Hay que adaptarse a las demandas del sector. La recolección está cada vez más mecanizada y es más rápida, así que debemos adaptar nuestra maquinaria para cumplir con las expectativas de calidad y producción que se nos piden.

¿Cuáles creen que han sido los factores o estrategias fundamentales que han permitido a su empresa crecer y consolidarse en un mercado tan competitivo

Nuestro sello de identidad es la seriedad y la confianza que transmitimos al cliente, ofreciendo siempre una respuesta ágil y firme. Esa garantía, basada en el compromiso y la formalidad con la que trabajamos desde hace décadas, es lo que hace que cada vez más empresas depositen en nosotros su confianza y que el mercado siga demandando nuestra maquinaria año tras año.

¿Qué tipo de necesidades o exigencias plantean hoy los clientes que antes no formaban parte de sus demandas?

Hoy se demanda mucha tecnología en todos los sectores, y trabajamos en ello. Toda nuestra maquinaria dispone de equipos controlados por sistemas propios, automatizados al máximo nivel en todo el proceso de recepción de aceituna y trazabilidad del fruto. Es lo que más se solicita actualmente.

¿Qué desafíos industriales y tecnológicos vislumbran para los próximos años y cómo se está preparando la empresa para afrontarlos?

Seguir trabajando como hasta ahora. Estamos abriendo nuevos nichos de mercado con otros frutos, como la almendra y el pistacho, y desarrollando nuevas líneas de negocio y productos para ellos. Y, por supuesto, sin perder nuestras raíces: la aceituna.