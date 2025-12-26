Desalojados de madrugada 65 ancianos de una residencia en Cambil por una alarma de incendio

Momentos de tensión anoche tras activarse un aviso por un posible incendio en la residencia de ancianos Luz de Cambil. El suceso se produjo en torno a las tres de la madrugada y obligó a evacuar a cerca de 65 residentes, que fueron trasladados a la explanada exterior del centro.

Según fuentes consultadas por Jaén Hoy, el desalojo de los residentes comenzó antes de la llegada de los bomberos y fue realizado por las dos auxiliares que se encontraban de turno en ese momento. Los ancianos permanecieron en el exterior durante unos 20 minutos, expuestos a las bajas temperaturas de la noche, hasta que se descartó cualquier riesgo. Desde la residencia confirman que no se llegó a evacuar a todos los residentes, pues con la llegada del personal de mantenimiento descartaron la posibilidad de un incendio.

Hasta el lugar se desplazaron diez efectivos del Consorcio de Bomberos de Jaén, con una autobomba urbana pesada, una autobomba urbana ligera y un vehículo de apoyo. Desde el servicio de bomberos se ha confirmado que se trató de una falsa alarma y que la situación quedó controlada sin que se produjeran daños personales. A su llegada, los equipos comprobaron que el origen del incidente fue un fallo en el sistema de ventilación de las calderas, que provocó una gran acumulación de humo. En concreto, se trató de un fusible roto que hizo que toda la sala se llenara de humo y saltase la alarma antiincendios.