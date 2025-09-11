Fallece Javier Checa, quien fuera alcalde de Torredonjimeno, empresario y activista LGTBI

Torredonjimeno despide a una de sus personalidades más singulares y controvertidas de las últimas décadas. Javier Checa González, nacido en la localidad el 11 de enero de 1956, ha fallecido a alos 69 años de edad en Torremolinos, dejando tras de sí una intensa trayectoria marcada por la política, la comunicación, el emprendimiento y la defensa de los derechos del colectivo LGBT.

El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha declarado luto oficial como muestra de su pesar. La medida entrará en vigor a las 0:00 horas de esta noche y se prolongará hasta las 0:00 horas de mañana viernes y las banderas ondearán a media hasta. Además, desde el Consistorio ha trasladado el pésame a su familia y ha enviado a Málaga una corona floral en señal de condolencia. Desde el Consistorio tosiriano se ha trasladado el pésame a la familia de Javier Checa y se ha enviado hasta Málaga una corona floral en señal de condolencia, según adelanta 'Torredonjimeno actualidad'. Los restos mortales de Javier Checa serán incinerados mañana en Málaga.

Su carrera comenzó muy pronto. A los 14 años empezó a trabajar en el Parador Nacional de Guadalupe, en Extremadura. Con 18 años, en 1974, se trasladó a Lille (Francia), donde trabajó como guía turístico. Allí inició una etapa que le llevaría a convertirse en asesor del expresidente francés Jacques Chirac durante su etapa como alcalde de París, ocupando el cargo de director general de la Federación Municipal de Asociaciones Parisinas, dependiente directamente de la Alcaldía, según señala en su propio currículum.

En 1989 creó en Torremolinos el I Campeonato Europeo de Baile Retro y, ya en los años 90, desempeñó un papel clave en la comunicación política. Fue jefe de gabinete de comunicación de Esperanza Oña en Fuengirola, en su etapa como candidata y posteriormente alcaldesa. Fue editor entre 1999 y 2004 de los diarios Málaga-Costa del Sol y El Día de Andalucía, apostando desde muy pronto por la prensa digital. Llegó a coordinar una red de más de 300 diarios online. También dirigió la televisión local Capital TV, donde programas como el reality “El Gran Polvo”, con temática sexual, alcanzaron gran notoriedad.

En 2003 encabezó la lista del Partido Andalucista y sorprendió al lograr mayoría absoluta con 10 concejales de 17. Sin embargo, su mandato estuvo marcado por medidas polémicas y tensiones internas, que acabó provocando una moción de censura en 2004. Aun así, González Checa volvió a presentarse en 2007, esta vez con el Partido Socialista de Andalucía (PSA), obteniendo mayoría simple. Aunque renunció a la alcaldía la misma noche electoral, se mantuvo como concejal hasta 2011.

Activismo

González Checa fue también un referente en el impulso del turismo dirigido al colectivo LGBT. En 2010 fundó en Torremolinos ExpoGays, la Feria Internacional de Negocios y Turismo Gay, que celebró dos ediciones con notable éxito. En 2012 organizó en Buenos Aires el Congreso Latinoamericano de Agencias de Viaje LGBT y en 2013 participó como ponente en el seminario internacional de la OMT en Bogotá sobre nuevos mercados alternativos. Fue también impulsor de la central de reservas online Ragap, con portales en 10 países, y de la revista Ragap Magazine, con la que buscó consolidar un espacio propio para el turismo diverso y especializado.

Su fallecimiento supone la despedida de un personaje político que marcó un tiempo. Su forma de hacer y entender la política, con grandes dosis de populismo, le granjearon fuertes adhesiones, pero también conflictos, algunos de ellos acabaron en los tribunales. Su forma de ser, no obstante, dejó huella en la vida política y social de Jaén y más allá de sus fronteras de España.