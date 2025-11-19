Las familias de Jaén denuncian más de dos semanas sin logopedia: "Mi hijo estaba mejorando"

Las familias de Jaén afectadas por la suspensión del servicio de logopedia en el Centro Neurotraumatológico del Hospital Universitario de Jaén han vuelto a denunciar la situación que viven desde hace más de dos semanas, un periodo en el que las rehabilitaciones de menores y personas dependientes han quedado totalmente paralizadas. El jueves pasado, cerca de medio centenar de familias se concentraron frente al centro sanitario para visibilizar lo que consideran una interrupción “drástica, injustificada y profundamente lamentable” de un tratamiento esencial para unas 50 personas con necesidades de rehabilitación.

Las familias relatan que el servicio se detuvo sin previo aviso, sin alternativas asistenciales y sin ningún tipo de comunicación oficial. Ese mismo día, el hospital difundió un comunicado en el que anunciaba la contratación, el día anterior, de un nuevo especialista que atendería en el Centro Neurotraumatológico y en Puerta de Andalucía. El comunicado aseguraba además que el servicio “se ofrece con absoluta normalidad” y que “no se han registrado incidencias”.

Sin embargo, los afectados contradicen esa versión. Subrayan que el contrato tiene una duración de solo 18 días y que este tipo de medidas temporales no garantizan la continuidad de terapias que requieren constancia y estabilidad. Consideran que se trata de una solución insuficiente, improvisada y alejada de las necesidades reales de los pacientes. Las familias insisten en que, pese al mensaje institucional, el servicio no funciona con normalidad y que la actividad continúa suspendida, sin fecha clara para su recuperación. También denuncian que en estas dos semanas nadie del hospital se ha puesto en contacto con ellas para proporcionar información, reorganizar citas o plantear alternativas.

Entre los afectados se encuentra Javier Marín. “Tenemos previsto otra convocatoria el próximo jueves”, explica, recordando que tras la protesta de la semana pasada “la Junta de Andalucía sacó un comunicado con información que resultó ser parcial, una media verdad”. Señala que, aunque se anunció la incorporación de un profesional, “en realidad era un contrato temporal corto, con lo cual no se daba respuesta asistencial a una necesidad que además está afectando con distintos grados de patología y de profundidad a unas 50 familias aproximadamente, según la información que hemos podido recopilar”.

El caso de Javier afecta a su hijo de 10 años, que sufre una disfonía vocal persistente, hipertensión vocal e incoordinación fono respiratoria. En septiembre de 2024 el menor fue valorado por Otorrinolaringología, que indicó la necesidad de iniciar tratamiento en logopedia. Sin embargo, durante un año completo nadie los citó ni recibieron comunicación alguna. “En septiembre de 2025 volvimos a contactar con el servicio de Otorrino y ahí se nos indicó que había habido un error interno, que no se había tramitado la derivación”, relata. A partir de ahí, el niño comenzó el tratamiento el 25 de septiembre de este año, con sesiones semanales.

Pero la continuidad duró poco. Una de las semanas, la doctora que trataba al menor les comunicó que debía suspender las sesiones porque desde la Dirección de Enfermería se le prohibía seguir atendiendo a pacientes derivados de Otorrino. “Esa fue la única razón que se nos dio”, recuerda Javier. No se ofreció alternativa terapéutica, no hubo reprogramación ni se planteó otro recurso disponible. “Como que quedaba interrumpido”, explica.

Javier insiste en que esta forma de proceder vulnera derechos básicos. “Nos sentimos que esto se ha gestionado mal, que le está afectando a él. Se ha vulnerado el principio de continuidad asistencial. Estamos hablando de un menor y obviamente se han pasado por el arco del triunfo todos los derechos reconocidos a nivel normativo, la Ley de Salud de Andalucía, la autonomía del paciente, la carta…”, explica Marín. La familia ha presentado una reclamación oficial a través de la aplicación telemática de la Junta de Andalucía.

Pese a todo, el menor estaba evolucionando adecuadamente. “A mi hijo le está afectando, según el testimonio de la logopeda, en la tercera sesión me acuerdo y ella decía que lo notaba mucho mejor”, señala, lo que acentúa el impacto negativo de la interrupción inesperada.

La falta de información es uno de los aspectos que más preocupa a los afectados. “Tenemos muy poca información, no hay nada de transparencia, pues de un día para otro se nos dice que se interrumpe el servicio”, afirma Marín. Añade que la única indicación recibida es que “en diciembre probablemente se recupere”, pero sin detalles, plazos ni garantías, lo que deja a decenas de familias en una situación de incertidumbre total.

Las familias exigen ahora soluciones estables, claras y urgentes. Rechazan “parches temporales” y piden que se garantice un servicio continuo, digno y adaptado a las necesidades de los pacientes. Aseguran que continuarán movilizándose mientras la situación no se normalice y mantienen la convocatoria de una nueva protesta este jueves para exigir respeto, transparencia y garantías para sus hijos y familiares.