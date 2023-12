Un millar de farmacéuticos jiennenses celebra el día de su patrona la Inmaculada Concepción

El Colegio de Farmacéuticos de Jaén celebra la festividad de su patrona, la Inmaculada Concepción, y lo hace con un acto celebrado en La Casería de Las Palmeras, en un ambiente festivo, emotivo y en el que se reafirma la figura del farmacéutico como profesional sanitario esencial para la salud.

El presidente de la institución colegial, Juan Pedro Rísquez, mostró su gratitud por encontrarse ante un salón rebosante de farmacéuticos, de familiares, y una buena representación de la sociedad, con un premiado y el pregonero que "son ya amigos de este Colegio, amigos de este colectivo". "Sentimos vuestro calor, sentimos vuestro cariño y eso nos hace avanzar por la senda de la excelencia en el trabajo, de dar siempre lo mejor de nosotros mismos para cuidar y atender lo más preciado, la salud de la población", informó Rísquez Madridejos.

El pregonero de la jornada fue el periodista Juan Esteban Poveda. En su pregón, con toques de historia, anécdotas y guiños a la profesión, puso de relieve la importancia del farmacéutico en la vida cotidiana: "A veces la profesión está tan centrada en su quehacer diario, en sus recetas, en las cuestiones del día a día, que no son conscientes de la trascendencia de su trabajo, de las implicaciones que tiene para la salud pública, de la importancia que han tenido durante el COVID19", expuso el pregonero. Y recordó que el farmacéutico es esencial para el desarrollo social y económico de la provincia de Jaén, la lucha contra la despoblación, además del movimiento económico que genera una farmacia.

Tras el pregón, el Colegio de Farmacéuticos de Jaén entrega entrega del Premio al Compromiso Social 'Pedro Malo García', al periodista y consultor jiennense Daniel Ureña. El premiado agradeció la concesión de este galardón: "Es un privilegio recibir este premio que además lleva el nombre del farmacéutico y periodista Pedro Malo García, con el que comparto su pasión por el periodismo y la comunicación y también nuestra condición de orgullosos jiennense".

Ureña habló del buen periodismo, "aquel que contribuye a la formación de una opinión pública informada y con espíritu crítico. El buen periodismo es imprescindible en estos tiempos de sobresaturación informativa, en la que la desinformación está presente en nuestras vidas y donde, muchas veces, el principal desafío que tenemos al leer los medios de comunicación o ver las redes sociales es ser capaces de discernir lo que es verdad y lo que no", continuó.

El premiado dona la dotación del galardón

El premiado, que dedicó el reconocimiento a su padre, y donará la dotación del galardón, algo más de 2.000 euros, a la Asociación Cultural Civitas Lucis, conformada por un grupo de ciudadanos de Jaén con el objetivo de "transformar la ciudad a través del empoderamiento de la ciudadanía jiennense y a través de instrumentos básicos para una sociedad, como la participación, la cultura, la solidaridad, la pedagogía compasiva", según se puede leer en la propia web de esta asociación.

Daniel Ureña Uceda, jiennense, nacido en 1977, es presidente y fundador de NITID Corporate Affairs, una consultora de comunicación con 20 años de experiencia y considerada la firma de Asuntos Públicos de referencia en España. El premiado es además profesor de la Universidad Pontificia Comillas ICADE y desde 2014 dirige The Hispanic Council, un think tank con presencia en Madrid y Washington, que tiene como misión divulgar la herencia cultural hispana de Estados Unidos. Ha sido colaborador y analista en medios como ABC, El Confidencial, El Mundo, TVE, Antena 3, Radio Nacional de España, SER, etc.

Ureña suma así su nombre a una lista de grandes profesionales de la comunicación que han recibido anteriormente este reconocimiento, como Ángel Expósito, Bartolomé Beltrán, Cruz Morcillo, Asís Martín de Cabiedes o Antonio Garrido.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Agustín González, se dirigió a los farmacéuticos para decirles que forman parte de una profesión que, como un buen medicamento, perdura en el tiempo. "Los farmacéuticos sois mucho más y tenéis una enorme cantidad de funciones, como la asistencia social, en la que la atención al paciente florece, y porque vuestra sola presencia es un bálsamo que tranquiliza a la población”, expuso.

También parafraseó al pregonero del año pasado, allí presente, Emilio Lara, en su libro 'El relojero de la Puerta del Sol', que definía al relojero como un médico del tiempo: "Yo me atrevería a decir que el farmacéutico es un doctor del bienestar, porque además de cuidar la salud contribuye al bienestar de las personas a través de la educación sanitaria y atención farmacéutica".

Reconocimiento a los compañeros jubilados

En este acto se entregaron los diplomas de colegiados de Honor a los compañeros jubilados; la 'Aceituna de Oro' a los farmacéuticos que llevan 50 años colegiados y la insignia de la profesión a los nuevos compañeros. Este año se entregaron una mención especial a la colegiada María Teresa Poyatos, por su amplia participación en la vida colegial, congresos, cursos o jornadas.

Junto al presidente de la institución colegial, Juan Pedro Rísquez estuvo el alcalde de Jaén, Agustín González; la diputada de Gobierno Electrónico, Inés Arcos; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, José María Álvarez; el teniente coronel de la Guardia Civil, Francisco José Lozano; el comandante, José Manuel Rivas; la jefa provincial de Operaciones de Jaén, Layla Dris Hach-Mohamed y el jefe de la Policía Local, Luis Ojeda, entre otras autoridades.

En la provincia en la actualidad hay cerca de 1.000 farmacéuticos colegiados, mayoritariamente mujeres. La mayor parte desarrolla su labor profesional en alguna de las 309 farmacias, 55 de ellas se encuentran en la capital.