El jardín de la pasión: estas son las flores más demandadas por las hermandades de Semana Santa

A veces no hace falta irse demasiado lejos para encontrar el mágico Edén que se describe en el Génesis. Ese paraíso terrenal de riqueza absoluta pasa por la mano del hombre, si me permiten el atrevimiento, para elevar a la cumbre de la belleza lo que podría parecer tosco y mundano. Encima de un simple baquetón de madera pueden exponerse cascadas enteras de vegetación imposible, mientras las jarras de orfebrería parecen presumir de auténticas obras de arte efímero. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuáles son las flores más demandadas por las cofradías de pasión?

La Semana Santa es un foco cultural no sólo por la manifestación de religiosidad popular que supone, sino por el compendio de artesanías que reúne en torno a sí. Una de ellas es tan pura como la propia naturaleza y se sirve de las propias flores para poner el broche de oro a nuestros pasos. Julio Ángel Checa es uno de esos floristas que consiguen diseñar exornos de lo más emblemáticos. “La primera vez que puse flores fue con 10 años en mi parroquia de la Natividad, en Jamilena”, confiesa.

En la actualidad, su trabajo durante la Semana Santa engloba a más de 45 pasos de toda la provincia. Desde pasos de misterio a palios y altares de culto cuentan con las manos de este jamilenudo para completar su exposición, ya sea en la calle o en el interior de los templos. “La primera hermandad con la que trabajé fue la Santa Cena, con la bendición de sus titulares en el convento de las dominicas”.

Ha llovido mucho desde entonces, a pesar de los cofrades, tanto que las hermandades han acabado evolucionando en este sentido. “Antes todo era lirio morado, claveles y alguna rosa puntual y, ahora, con más conocimiento, empezamos a cambiar”, apunta. De aquellos pasos empujados a ruedas, con alfombras de musgo y flores silvestres apenas quedan ya estampas en blanco y negro.

La variedad de la flor es tan extensa como la propia priostía de la cofradía demande, aunque Julio confirma que las especies más demandadas han sido siempre el iris morado, el clavel blanco y rojo, así como la rosa. “Hay otras hermandades que innovan y confían en mi criterio para incluir flores exóticas y tropicales como las proteas, thlaspi, trachelium…”. No obstante, el clasicismo también impera en corporaciones como La Expiración, con su ya tradicional monte de lirios morados.

En cuanto a la demanda en el sector están sujetos a muchos factores, entre ellos el propio cultivo de las especies en los invernaderos y las condiciones climatológicas. A raíz de la pandemia hubo una subida creciente de los precios que ha terminado por estabilizarse en los últimos años. Todo depende realmente de la época en que se celebre la Semana Santa, que este año coincide en cuestión de días con el Día del Padre. Según apunta Checa, “la ofrenda de flores tan descomunal que hay en Valencia provoca una subida como en el Día de Todos los Santos”.

El baremo entre los floristas suele ceñirse al nivel económico de la cofradía para la que trabaja. “Siempre uno debe de intentar ajustarse a un presupuesto preestablecido”. En la técnica de cada artesano está el saber componer una buena propuesta para culminar un paso acorde a su estética. “Un palio como el de la Esperanza puede llegar a tener más de 100 docenas de rosas”.

Sin duda, nuestros pasos procesionales son un completo expositor de la belleza que aportan lo divino y lo humano en una combinación perfecta. Y por ello mismo está en el ojo del cofrade el saber apreciar la plenitud que las flores aportan a esta particular obra de arte ambulante que es la Semana Santa.