Francisco Reyes: "Jaén por la Industria busca que el talento que quiera quedarse en Jaén pueda hacerlo"

El III Encuentro Provincial Jaén por Industria volvió a reunir en el Hotel HO a una amplia representación del tejido económico jiennense. Cerca de 60 empresas de sectores muy variados, desde la alimentación hasta la construcción o la tecnología, participaron en una cita que consolida un proyecto de la Diputación Provincial de Jaén —con el respaldo de la Fundación Unicaja— que en solo tres ediciones ha sumado 260 firmas implantadas ya en 18 municipios de la provincia.

En ese mismo escenario, convertido por unas horas en punto de encuentro del talento y la industria jiennense, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, atiende a Jaén Hoy para analizar el momento que vive la provincia en materia industrial.

Presidente, tercer encuentro con 260 empresas. ¿Qué lectura hace de la evolución de este proyecto y qué nos dice del momento que está viviendo actualmente la industria en la provincia?

Uno de los objetivos que nos habíamos marcado, que era la visibilización de las empresas industriales en la provincia de Jaén, lo hemos conseguido. Que se junten 260 empresas de las muchas que hay en la provincia de Jaén en torno a esta estrategia es una buena noticia y además supone el que se conozcan entre ellos, el que puedan generarse sinergias entre ellas y que sepan que algunos de los productos que necesitan se fabrican en municipios de al lado donde están instalados. Y además también el que esta actividad industrial se encuentra a lo largo de todo el territorio provincial. Son 260 empresas de 18 municipios distintos los que están adheridos en este momento de sectores tan diversos como el sector del plástico, el sector metal mecánico, el sector de la cerámica, el sector de la madera, evidentemente también el sector ligado a la industria del aceite de oliva y pone de manifiesto que Jaén es una tierra de oportunidades que tendremos lo mejor que hay que tener, que recursos humanos dispuestos por invertir en su tierra, por arriesgar en su tierra y por tener éxito en su tierra.

Precisamente uno de los objetivos que tenía era diversificar el tejido económico jiennense. ¿Se puede decir que en Jaén se está consolidando un modelo que no es solo basado en el olivar?

Jaén es olivar. Estamos muy orgullosos de ser los principales productores de aceite de oliva del mundo, pero Jaén es turismo. Jaén es políticas sociales, actividad económica en torno a los servicios sociales. Jaén es actividad ligada a las energías renovables. Jaén es actividad ligada a una cantidad importante que permite, como se dice, no poner todos los huevos en la misma cesta. En ese sentido creo que es una satisfacción que la Diputación Provincial haya podido jugar ese papel fundamental a lo largo de todo este año. Yo quiero agradecerle a los empresarios esa iniciativa, esas ganas de hacerse visibles, esas ganas de hacer Jaén más grande, esas ganas de diversificar nuestra economía, esas ganas de crear empleo en la provincia de Jaén.

Justo hoy tenemos una conferencia acerca de lo que es el talento, de lo que es el autoliderazgo. ¿Hasta qué punto es clave el talento de Jaén para competir en estos sectores?

Si hay algo importante que tiene Jaén es nuestros recursos humanos, los hombres y mujeres de la provincia de Jaén. Esa creo que es la gran facultad que tenemos. Una parte importante que surge de nuestra universidad, una parte importante que surge de nuestros centros de formación profesional, que cada vez son más, especialmente, esa apuesta por los centros de formación profesional público. Eso es el talento que hay en Jaén y lo que buscamos es que ese talento que quiera quedarse en Jaén pueda hacerlo, que no se vea obligado a abandonar esta tierra. Incluso ese talento que tuvieron que verse la obligación de irse fuera de esta tierra, que vean que tienen oportunidad de retornar al sitio donde nacieron, al sitio donde en principio nunca quisieron irse, donde tienen su familia y donde son felices y donde el costo de vida también es bastante menor que puede serlo en otros lugares de España o de fuera de nuestro país.

Evidentemente, de Jaén por Industria y de este encuentro la Diputación tiene mucho que decir, ¿qué líneas de apoyo da la Diputación a todas estas empresas que están hoy presentes aquí?

Las líneas de apoyo, en primer lugar, es montar foros como este donde podamos seguir profundizando en la formación, en este caso sobre liderazgo y sobre el talento. El poder ir de la mano con ellas, dando respuesta a sus necesidades. Asistimos a ferias ya industriales que en la provincia de Jaén nunca habíamos estado. Vamos con ellos a jornadas donde se pueda reflexionar y ver la sinergia y la cooperación que puede haber entre las distintas industrias. También hay apoyo a la actividad industrial. Aquellas empresas que generan más de 15 pueblos de trabajo tienen ayudas directas de la Diputación Provincial a la contratación y al empleo.

Bueno, son líneas que tenemos abiertas que ellos conocen perfectamente y que son conscientes que la Diputación Provincial, sin ser nuestra competencia al empleo, que la competencia del empleo es de la Junta de Andalucía. Sabiendo que es la principal preocupación de la ciudadanía, estamos haciendo una apuesta clara por la misma.