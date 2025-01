Una vecina recién llegada a Jaén: encuentra el amor y gana un millón de euros: "Ya podemos comprar la casa"

Torredonjimeno/Resulta casi difícil de pronunciar, mucho más aún imaginar esa cifra ocupando espacio en nuestra cuenta bancaria. 1.317.534 euros, para ser exactos. La noticia volaba entre los vecinos de Torredonjimeno en la noche de este jueves, que acudían a las redes sociales de Jaén Hoy ávidos de conocer al afortunado o la afortunada con tan grandiosa dote. Y desde esta mañana temprano Joaquina Ureña abría las puertas de la administración ubicada en la calle Cristobal Colón con una sonrisa en la cara. Cualquiera de sus clientes habituales podía ser el ganador de la Primitiva.

Desde Jaén Hoy éramos testigos del caprichoso azar cobrando nombre y apellido. En toda calle o plaza no se hablaba de otra cosa que no fuera elucubrar con qué hacer frente a un premio así. La mayoría de tosirianos coincidían en una clara dirección: cerrar deudas. No obstante, también había quien soñaba con realizar el viaje de sus sueños o comprar algún capricho. Los fumadores, que también acudían en masa al local en cuestión, seguramente en busca de fortuna, terminaban por abandonarse al vicio aun con menos dinero en el bolsillo.

"Me enteré anoche por Facebook", comentaba Vicente, uno de los vecinos del barrio que, cerca del mediodía, llegaba para comprobar su jugada en la Primitiva. Hasta seis aciertos en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado confirmaban el acierto de una combinación agenciada en esta administración. "Realmente podría ser cualquier persona, por aquí pasan muchos clientes a diario", sostenía Joaquina mientras atendía desde el mostrador. A pesar de la confusión generada en un principio sobre la posibilidad de que este premio hubiese caído en Sorihuela del Guadalimar, como adelantó este medio, se trataba de un error y era Torredonjimeno, en realidad, la localidad destinataria.

Se resuelve la incógnita

Fruto del azar informativo, nuestras cámaras captaban el momento clave en el que una vecina comprobaba sus boletos. La dependienta, con los ojos como platos, le notifica que era la afortunada con el premio después de cerciorarse varias veces. Y casi sin ser consciente de su reacción, esta clienta soltaba un grito de alegría para asimilar que era, sin esperarlo, la persona más buscada de Torredonjimeno en las últimas horas. "¿Sabe usted cuánto le ha tocado?", le preguntaba uno de los presentes, a lo que ella negaba sin dar crédito a lo sucedido. "Mejor, porque no va a dormir esta noche".

Esta persona, que prefiere mantener el anonimato, es una recién llegada al municipio y habitual compradora en esta administración, según confirmaba la propia Ureña minutos después. Tras llamar por teléfono a su hijo, residente en otra provincia, para compartir esta felicidad inmediata, los testigos de la escena trataban de calmar su nerviosismo. "¡Ya podemos comprar la casa!", decía. Y con este vuelco en su vida, la mujer se marchaba incapaz de hilar una palabra tras otra en busca de su pareja.

En Torredonjimeno, cada uno en sus rutinas, aún había quien acudía al mostrador con la ensoñación de recibir casi un millón y medio de euros en esta cuesta de enero que apenas empezamos a salvar. Ante la negativa, jugar de nuevo es lo que les queda a muchos. Si será que la lotería es caprichosa que cae en cualquier parte y azota nuestras vidas como un vendaval.