Esta es la historia de "Gonzalico", un referente de la diversidad en la Estación de Linares-Baeza

La de Gonzalico es una de esas historias que, inconscientemente, marcaron el camino de los que hoy se ven reflejados en su persona. Podría ser la trama de una de tantas películas que en la actualidad abogan por la defensa de los derechos en el catálogo del streaming, pero lo cierto es que su vida fue tan real que no necesita de grandes repartos. La primera vez que Jesús escuchó hablar de él fue a través de una vecina de su abuela, cuando nada más verlo y escucharlo dijo: "Uy, si tenemos aquí a un Gonzalico". Sin embargo, la etiqueta de "el maricón" del pueblo no sirvió para señalar su figura de forma despectiva, todo lo contrario. Desde entonces su nombre lo ha perseguido y, por eso ahora, bajo la bandera de la diversidad, este joven de la Estación Linares-Baeza, se ha encargado de otorgarle el reconocimiento que merece.

Jesús Pareja es un educador en toda regla, de los que no necesitan un manual para enseñar y explicar al resto del mundo el respeto y la tolerancia. Su Trabajo de Fin de Máster de investigación recoge el testimonio de numerosos vecinos de la zona para recopilar a través de un vídeo documental la vida de esta figura en la que han centrado su atención las asociaciones LGTBIQ+ de la provincia. "He querido dar visibilidad a un referente de mi pueblo que nunca se había tenido como tal", apunta. Su divulgación, de hecho, ha provocado que la organización del Orgullo 2024 en Jaén capital no dudase un solo segundo en convertir al linarense en protagonista de su cartel.

Para indagar en el pasado de Gonzalo, Jesús contó con una fuente cercana: su abuela. "Cuando comencé esta investigación tuve una primera conversación con ella, que fue amiga suya, y luego a través de una publicación en redes sociales recibí una lluvia de comentarios de numerosos vecinos del pueblo". No hicieron falta muchas más pruebas para comprobar que este singular personaje, prácticamente sin quererlo, se había convertido en un referente a nivel local con el paso de varias generaciones.

Libertad en una época de represión

"Gonzalo Mínguez nace en el 37, vive en un refugio de la guerra civil y su madre fallece a causa de un cáncer cuando era muy jovencito", cuenta Pareja. A pesar de que su familia acaba emigrando en busca de trabajo, él decide apostar por su hogar y encuentra en el calor de la gente su propia identidad. "He llegado a contactar con algunos de sus sobrinos, pero al tener tan poca relación apenas podían ayudarme a completar su historia". Han sido los propios vecinos y vecinas de la Estación de Linares-Baeza quienes se han volcado de lleno para desgranar los entresijos de su vida.

Resulta paradigmática la libertad con la que Gonzalico pudo expresarse en mitad de una época marcada por la represión y los prejuicios sociales. "Se revelaba contra lo preestablecido: se vestía de flamenca, se maquillaba y se ponía a bailar como una más". Sus acciones, que en la actualidad calificaríamos de puro activismo, no eran vistas entonces como una ofensa ni un pulso reivindicativo. "Cuando se vestía de mujer solía recrear un escenario preparado en cada fotografía, donde aparecía acompañado de una mujer vestida con ropa masculina", señala.

Sobre su tocador, siempre bien dispuesta, su peluca llenaba las horas vacías de la nocturnidad para el deleite de los visitantes que frecuentaban esta estación de agitada actividad en los años 60. "Por la noche se transformaba y salía a la estación de tren, donde probablemente conoció sus escarceos amorosos". Las niñas del blanco y negro, ya con sus 60 años cumplidos, recuerdan todavía la gran colección de maquillajes y sus abrigos de pieles con cierta emoción. "A través de familiares lejanos me llegaron a enseñar una de las peinetas que usó", comenta Jesús.

Orgullosos de su legado

La vida de Gonzalo se apagó tristemente en el año 2001, como consecuencia de una pulmonía. "Yo creo que nunca se llegó a creer un referente ni que estuviese haciendo algo importante para la sociedad", señala contundente Pareja. En el afán por rescatar su memoria presentará su documental a los vecinos de la Estación de Linares-Baeza con una recreación de su famoso tocador. "En realidad, era su manera de ser, se aceptaba su personalidad y su peculiaridad por encima de todo". En este punto, resulta llamativo que lo que entonces no suponía una adversidad, hoy continúa sembrando discordias en algunos estratos sociales.

Sobre si su historia puede ayudar a otros muchos "Gonzalicos" a vivir libremente, Jesús Pareja lo tiene claro. "El hecho de que existiese un caso así tan cerca me ayudó a expresarme a mí, porque ya estaba esa referencia en el pueblo para favorecer su aceptación", explica. Quizá por ello su legado constituye todo un paso adelante para quienes se escudan en buscar el raciocinio de otros tiempos. "Si viviese para contemplar este momento estaría muy orgulloso". Pues como se suele decir: corremos los pasos de quienes andaron primero.