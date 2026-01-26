El Guadalquivir se desborda e impide que los escolares de Coto Ríos acudan al colegio

Una vez más las lluvias complica el día a día Coto Ríos. El río Guadalquivir ha vuelto a desbordarse a su paso por esta pedanía, perteneciente al término municipal de Santiago Pontones, sobrepasando el principal puente que da acceso a la localidad. Tal y como confirman los vecinos a Jaén Hoy, desde la tarde de este domingo se hace imposible el circular por este puente.

Los 200 habitantes de este núcleo de población fueron avisados a través de un mensaje de texto de que habría una crecida del río y que las intensas lluvias podían provocar algún problema, como así ha sido. Porque la principal afectación la han sufrido las familias que tienen algún menor en edad escolar o en el instituto.

El autobús que los recoge para llevarlos a sus centros educativos no ha podido acceder a la pedanía, pues el camino alternativo que puede seguir el tráfico rodado cuando el Guadalquivir se desborda pasa por una pista forestal por la que se hace imposible la circulación de autocares. Es por esto que este lunes no han podido acudir a clase.

Por el momento, los vecinos de Coto Ríos continúan mirando al cielo, pues se espera que las lluvias prosigan a lo largo de esta semana, y al cauce de un río que crece a tal ritmo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya ha establecido un aviso amarillo para la pedanía de Mogón, en el término municipal de Villacarrillo.