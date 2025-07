Hallan unos importantes restos romanos en Andújar durante las excavaciones para las megaplantas solares

Andújar/Andújar podría sumar un nuevo capítulo a su rica historia tras el hallazgo de unos restos arqueológicos de posible origen romano en los terrenos donde se construye una de las polémicas megaplantas solares, concretamente en la carretera de La Parrilla. El descubrimiento ha tenido lugar durante los trabajos previos a la instalación de estas placas fotovoltaicas, en una zona donde ya se advertía de la necesidad de extremar las cautelas por su valor patrimonial.

El equipo de arqueología que supervisa la intervención, consultado por este medio, ha preferido ser prudente y no ofrecer detalles hasta que no se haga público el informe oficial. Sin embargo, algunas voces expertas que han tenido acceso a las imágenes de los restos no dudan en calificar el hallazgo como “de gran valor” y potencial relevancia para el conocimiento de la antigua Iliturgi, como se conocía esta zona próxima a Andújar durante la época romana.

Un paso de comunicación fluvial

Cabe recordar que Andújar, estratégicamente situada junto al río Guadalquivir, fue un enclave de gran importancia durante la dominación romana, con una notable actividad agrícola y comercial. En su entorno han aparecido numerosos vestigios de esta época, como restos de villas, necrópolis y elementos arquitectónicos de interés, que dan fe de la relevancia histórica de la zona.

Algunos arqueólogos como Yolanda Jiménez no se extrañan al cuestionar este tipo de hallazgos. "Hablamos del alfar de Los Villares a Andújar, un asentamiento muy importante desde el siglo I antes de Cristo". De hecho, la ubicación cercana del Guadalquivir guarda cierta importancia a la hora de valorar estos restos, como el puente de origen romano ubicado a la salida de Andújar. "Era un paso de comunicación fluvial fundamental", subraya esta linarense con dilatada experiencia en el Conjunto Arqueológico de Cástulo.

Mientras tanto, la difusión de este vídeo a través de las redes sociales ha despertado gran expectación entre la ciudadanía y los vecinos de la zona, quienes se preguntan si este descubrimiento podría servir de argumento para paralizar o modificar las obras de la planta solar, que ya venían generando cierta controversia en el municipio.

Además, esta grabación ha contribuido a alimentar el debate social en torno al equilibrio entre la preservación del patrimonio y el avance de las energías renovables. Se espera que en los próximos días las autoridades competentes y el equipo arqueológico ofrezcan más información sobre el alcance y la naturaleza de los vestigios hallados.