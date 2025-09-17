Puerta Noguera, junto a La Alcantarilla
¿Y si resistiesen en Jaén las antiguas puertas de la muralla? Así las pudieron ver los jiennenses en el pasado

Recogemos las fotografías captadas de algunos de los pórticos desaparecidos en el entramado urbano de la capital y que solo las generaciones anteriores conocieron

Ruta para conocer algunas de las murallas más interesantes de la provincia de Jaén

Resulta difícil imaginar la ciudad completamente amurallada, casi en una estampa de cuento cuya máxima referencia hoy es el castillo de Santa Catalina que contemplamos desde su imponente posición sobre el cerro. Sin embargo, hubo un tiempo en el que sus brazos se extendían a través del lienzo pétreo para proteger y marcar los límites de la capital del Santo Reino. Muchas de sus puertas acabaron siendo demolidas como fruto de la expansión urbana. Otras, las más cercanas en el tiempo, fueron tristemente derruidas sin el menor reparo.

Según apuntan numerosos historiadores eran 12 el total de puertas que contenía la muralla medieval de Jaén: Postigo de la Llana, puerta de Martos, del Aceituno, del Sol, de Baeza, de las Carnicerías y torreón de San Agustín, de Santa María, de Granada, del Ángel, Noguera y Portillo de san Jerónimo. De todas ellas, la del Ángel continúa resistiendo al transcurso del tiempo con absoluta belleza en un entorno idílico junto a la Alameda de Capuchinos y el convento de las Bernardas.

Gracias a la labor de Francisco Miguel Merino en su portal Red Jaén podemos recopilar esta galería de imágenes del pasado donde se aprecian otros pórticos ya desaparecidos, como la Puerta Noguera o la de Martos. De algunas aún pueden admirarse los restos de su trazado en el lugar que ocuparon, si bien pasan desapercibidas para el ojo de muchos jiennenses. Lamentablemente, no queda más que poner en valor su historia y recordarla para que no vuelvan a ocurrir nuevas pérdidas que atenten contra el patrimonio de la ciudad.

Lienzo y torre perteneciente a la Puerta del Aceituno, donde hoy se ubica el Teatro Infanta Leonor
Puerta del Ángel desde la Alameda
Puerta del Ángel
Puerta Noguera, junto a La Alcantarilla
Puerta del Ángel desde la Fuente Imperial de las Bernardas
Puerta del Ángel
Puerta del Ángel
La Puerta Noguera restaurada por el arquitecto Luis Berges
Torreón perteneciente a la desaparecida Puerta del Sol
Puerta de Martos
Arco neogótico levantado sobre la antigua Puerta Barrera con motivo de la visita de Isabel II
Arco neogótico levantado sobre la antigua Puerta Barrera con motivo de la visita de Isabel II
Restos de la Puerta del Sol junto al Pilar del Arrabalejo
