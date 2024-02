"El impacto de los 'influencer' en los adolescentes es muy elevado, sobre todo en la necesidad de inmediatez"

La cuarta edición de la jornada Andalucía Influye, sobre influencia responsable, tendrá lugar el próximo jueves en el Aula Magna de la Universidad de Jaén (UJA). El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), en colaboración con la institución académica jiennense y la plataforma iCmedia, organiza esta iniciativa, "muy necesaria, ante un fenómeno que crece a nivel global y que triunfa entre los jóvenes".

El objetivo que se persigue no es otro más que analizar con ellos en profundidad cómo es el ecosistema de los creadores de contenidos digitales y el impacto que tienen en la sociedad, especialmente en los menores.

Para conocer de primera mano qué piensan las personas influyentes y cuál es su opinión al respecto, la jornada incluirá un diálogo presencial con cuatro 'infuencers' andaluces que hablarán sobre su comportamiento en Internet y el uso que hacen de las redes sociales. Se trata de Laura Baena (@malasmadres), Francisco Tejera (@screwman.frantejera), Izan Cortés (@elegancee_oficial) y Maribel Martínez y Ginés Ciudad Real (@orientacionandujar).

"El nivel de influencia es muy elevado, sobre todo en los alumnos de Secundaria, en el vocabulario y veo sobre todo en la inmediatez, en el comportamiento, en la premura de como quieren las cosas, todo tiene que ser ya. Desde el punto de vista creamos el blog sin ninguna pretensión, ellos hacen las cosas por tener alguna recompensa. El poder del like, de que te sigan de sentirte mejor o peor, sin que a lo mejor les importe pensar que la persona que está al lado se lo diga", expresa Ginés.

Los 'influencers' que hay detrás de orientacionandujar son dos profesores, Maribel Martínez que trabaja el Colegio Lasalle y Ginés Ciudad Real que trabaja en el Colegio Virgen de la Cabeza, ambos de Andújar. Desde hace unos años publican en un blog educativo de recursos gratuitos de orientación especialmente destinados a personas con necesidades especiales. La pareja empezó en 2009 y desde entonces han publicado seis mil recursos. "El día que más visitas tuvimos fue el domingo después de anunciar el confinamiento con 700 mil visitas en un día", expresa el profesor.

"Nosotros vamos a hablar del tema como se puede influir de manera positiva a través de las redes sociales, nosotros por ejemplo compartimos materiales que hacemos en el blog, algunos tips. Preparamos mensualmente un calendario de actividades divertidas, y mucho más", expresa este profesor.

Este encuentro (que alcanza su cuarta edición, tras las celebradas en Sevilla, Málaga y Granada el pasado año) comenzará a las 12:00 horas con un acto en el que se prevé la asistencia del presidente del CAA, Domi del Postigo; el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz y la vicepresidenta de iCmedia, Marta Oses.

En el marco del foro Andalucía Influye y con idea de que los jóvenes lo conozcan a fondo, se presentará el 'Libro blanco de la influencia responsable', un proyecto creado por iCmedia y cofinanciado por la Unión Europea. La presentación correrá a cargo de Marta Pellico, experta en comunicación y coordinadora del libro, quien sostiene que "la influencia es un poder que cambia actitudes y comportamientos, así que es una gran responsabilidad".

Con este estudio, se pretende dar un paso más en la contribución para crear un entorno de influencia más transparente, confiable y responsable, y propone, entre otros, un decálogo con medidas concretas. Esta obra quiere ofrecer un buen diagnóstico de cómo se está ejerciendo la influencia en el nuevo entorno digital; los retos que surgen, los actores implicados, cómo son las empresas, los legisladores o los seguidores así como los efectos y una hoja de ruta que apunta un camino de reflexión y de acción.

"Muchas veces ellos los paradigmas que tienen no son reales. Muchos referentes no aportan valores. Los que tenemos que poner en valor es que los referentes no son los que tienen actualmente", cuentan Ginés y Maribel.

Necesidad de liderazgo

La figura de las personas influyentes no es nueva. Fenómenos como la televisión o el cine han sido promovidos desde su mismo origen por algún tipo de influencia, pero la tecnología ha tenido un efecto acelerador de este fenómeno. Ha mezclado la capilaridad de las redes sociales con la necesidad de liderazgos y fruto de esta mezcla han aparecido los 'influencers'.

Un entorno de influencia responsable no solo depende de estos, sino de todos los integrantes del sector: organismos públicos, empresas, marcas, agencias, medios de comunicación. Por ello, desde el CAA se difunde la necesidad de regular esta actividad comunicativa para proteger a los menores ante los contenidos audiovisuales que reciben, principalmente a través de las pantallas.

De este modo, "acciones de este tipo ayudan a reflexionar y a mantener una actitud responsable en el universo digital", según valora el Consejo Audiovisual de Andalucía.