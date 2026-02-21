El impulso definitivo a la ciudad sanitaria de Jaén, entre las promesas electorales de María Jesús Montero: "Me siento orgullosa de aspirar a mejorar esta tierra"

El acto del 28 de febrero celebrado en Jaén sirvió a la candidata socialista a la Presidencia andaluza, María Jesús Montero, para convertir la provincia en el eje de su discurso político y en el escaparate de sus principales compromisos electorales, con especial protagonismo para la sanidad pública y el impulso a la ciudad sanitaria.

La principal promesa de la candidata para la provincia fue el impulso definitivo a la ciudad sanitaria de Jaén, un proyecto estratégico para "devolver a los andaluces lo que merecen". Montero apuntó que la iniciativa responde a la necesidad de incorporar innovación, investigación y mejores infraestructuras asistenciales. “La sanidad pública, esa de la que nos hemos sentido tan orgullosos, vamos a volver a impulsarla con toda su capacidad”, afirmó

Montero enmarcó su intervención en el significado del Día de Andalucía y en la reivindicación del autogobierno como herramienta de igualdad. En ese contexto, la vicepresidenta tomó las palabras del secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, quien recordó que la provincia es ejemplo de las desigualdades territoriales de la Junta de Andalucía. "¿Quién ha hecho más por Jaén en los últimos años? Cetedex, aumento de financiación para los Ayuntamientos, reapertura de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda, llegada de fondos europeos, entre otras. María Jesús Montero, sobresaliente. Moreno Bonilla, cero", sentenció el socialista.

En clave política, Montero contrapuso ese planteamiento con la gestión del Ejecutivo autonómico, al que acusó de falta de impulso en proyectos estratégicos que ya habían sido referentes en el pasado. “La autonomía es como una bicicleta: si no pedaleas, se cae”, advirtió al señalar que la mejora de la sanidad, la educación y las infraestructuras debe ser una prioridad.

La secretaria general de los socialistas andaluces argumentó que el Gobierno de España, como "defensor" de los servicios públicos "ha puesto 7.000 millones para la recuperación de los pueblos y del campo. Asimismo, señaló que "cuando las cosas se hacen desde el corazón, no hace falta chupar cámara" y destacó la solidaridad del pueblo andaluz en los últimos hechos que han sacudido a la comunidad como el accidente de Adamuz -cuyo alcalde estuvo presente en el acto- y las inundaciones de Grazalema.

Montero apeló a la ambición colectiva y a la capacidad de la ciudadanía para liderar cambios tal y como ya se hizo en el 28F y espera que vuelva a suceder en las elecciones. “Esta tierra tiene talento, tiene fuerza y tiene futuro”, afirmó.