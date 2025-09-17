Gran despliegue para luchar contra el fuego en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas

A las 17:00 horas se ha declarado un incendio en la zona de la Fuente del Céfano, en el término municipal de La Iruela, que ha provocado más de una veintena de avisos de vecinos al servicio de emergencias, según confirman fuentes del 112 a Jaén Hoy.

En las labores de extinción participan medios aéreos y terrestres del Plan Infoca, concretamente, dos helicópteros pesados, un semipesado y otro ligero; cuatro aviones de carga en tierra, un anfibio ligero y un avión de coordinación; 77 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente, además de tres autobombas. También colaboran efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los Bomberos de Cazorla.

Por el momento, no constan desalojos de viviendas cercanas al foco de las llamas.

Incendio en Sierra Mágina

Hace tan solo un mes, el 16 de agosto, otro de los entornos naturales privilegiados de la provincia era víctima de otro incendio forestal. Los vecinos de Albanchez de Mágina veían avanzar las llamas a tan solo unos metros de sus casas. En la zona afectada se desplegaron distintos medios para las labores de extinción del fuego.

Allí estuvieron trabajando dos helicópteros semipesados, un avión anfibio ligero, una autobomba y cinco grupos de bomberos forestales, que se centran en frenar la propagación de las llamas en un entorno con una orografía complicada característica de la Sierra Mágina.