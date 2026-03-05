Investigado un cazador en Jaén por abatir a un macho de cabra montés que fue decapitado

La Guardia Civil investiga a un cazador tras una cacería en Valdepeñas de Jaén. Agentes de la Comandancia de Jaén iniciaron la investigación cuando localizaron en un monte ubicado en este término municipal, el cadáver de un ejemplar joven macho de cabra montés, que se encontraba decapitado y presentaba heridas por arma de fuego.

Como consecuencia de estos hechos, los agentes iniciaron una investigación, junto con la correspondiente inspección técnico-ocular del lugar, con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar al responsable de la muerte del animal. Las pesquisas practicadas pudieron determinar que el abatimiento del ejemplar se produjo durante una cacería autorizada de jabalí celebrada días antes, logrando así la Guardia Civil identificar al cazador, que presuntamente, realizó el disparo.

Igualmente, el rifle del cazador con el que se efectuaron los disparos y el cuchillo utilizado para seccionar la cabeza del animal fueron intervenidos. También fue recuperada la cabeza del ejemplar, que había sido cortada presuntamente para utilizarla como trofeo. Al presunto autor de los hechos se le acusa de un delito contra la fauna, por abatimiento de forma irregular. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Tal y como informa la Guardia Civil, esta especie no se encontraba autorizada para poder llevar a cabo la caza del animal, el abatimiento de una cabra montés durante una cacería autorizada únicamente para jabalí constituye una infracción del régimen cinegético. Al tratarse de una especie cinegética pero cazada contraviniendo la normativa específica aplicable.