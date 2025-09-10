Investigado un hombre por prender fuego a cuatro casas de campo en Andújar

La Guardia Civil investiga a un hombre de 64 años, vecino de Andújar, como presunto autor de cuatro delitos de incendio no forestal cometidos en la zona de la Cortijada Los Barrios, dentro del término municipal iliturgitano.

Los hechos se produjeron entre los meses de mayo y julio, cuando se registraron varios incendios en casas de campo de la zona, que provocaron daños en árboles frutales, cableado eléctrico, tuberías de riego, contadores de agua, pastos y un trastero de aperos.

Las investigaciones, desarrolladas por agentes del Equipo ROCA de Andújar, se iniciaron tras diversas denuncias presentadas en los cuarteles de la Guardia Civil de Andújar y Bailén. Durante las diligencias, varios testigos situaron al sospechoso en las inmediaciones de uno de los puntos donde comenzó uno de los fuegos, a pesar de que no era un lugar habitual de tránsito, lo que levantó las sospechas de los agentes.

Con estas pruebas, la Guardia Civil tomó declaración al vecino como investigado, no detenido, por su presunta implicación en los cuatro incendios. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Andújar, que se hará cargo del caso.

La Guardia Civil recordó la gravedad de este tipo de delitos, que ponen en riesgo la seguridad de las personas y ocasionan importantes daños materiales y ambientales.