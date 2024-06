Jaén es la segunda capital andaluza con menor tasa de niños en riesgo de sufrir pobreza infantil

El mapa de la pobreza infantil en la provincia de Jaén se dibuja de colores intensos. Algo que no refleja datos positivos para los niños de los pueblos y ciudades. La reciente crisis de la pandemia acentuó aún más las desigualdades poniendo en riesgo especialmente a los más pequeños. Andalucía lidera el ranking nacional de pobreza infantil, según el último análisis elaborado por Save the Children a raíz de los datos del Instituto Nacional de Estadística. No obstante, la capital jiennense es la segunda andaluza con menor tasa de niños en riesgo de sufrir pobreza infantil.

Para el resto de la provincia las cifras no son tan positivas pues el 92 por ciento de los municipios de Jaén tienen un número mayor de niños en riesgo de sufrir pobreza infantil a la media andaluza, que se sitúa en un 38 por ciento. Así lo apunta el mapa elaborado por el Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España que muestra la tasa de riesgo de pobreza infantil moderada, elaborado a través de los datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La Guardia de Jaén es la ciudad menos perjudicada del territorio jiennense por la pobreza infantil, el 21 por ciento de los niños se encuentran en hogares con una alta vulnerabilidad económica, una cifra algo distante de la media andaluza del 38 por ciento, aunque si se compara con la media española del 30 por ciento, la distancia es menor. Le sigue Jaén capital con un 29 por ciento de menores de edad en riesgo de pobreza, Vilches con un 34 por ciento, Alcalá la Real, Baeza y Aldeaquemada con un 36 por ciento de su población menores de 18 años.

Grandes desequilibrios

Hay municipios como Úbeda en los cuales la desigualdad de unos distritos a otros es muy amplia. Aunque la media en esta ciudad sea de un 39 por ciento, existe una zona en que el riesgo de sufrir pobreza infantil moderada es del 26 por ciento de los menores, y en otra zona del 48 por ciento, lo que refleja grandes desequilibrios. Otro municipio con una destacada desigualdad es Mancha Real, donde claramente se puede apreciar una zona marginada, en el distrito 2305802, una zona muy pequeña, el 72 por ciento de los niños están en riesgo de sufrir pobreza infantil. Sin embargo, en el resto del municipio se representa en un 29,8 por ciento. En Porcuna ocurre lo mismo, la gran mayoría de los menores del pueblo se encuentran por debajo de la media andaluza, pero dos pequeños distritos, muy por encima.

De otro lado, los municipios con una gran tasa de menores en riesgo de sufrir pobreza infantil son Bedmar y Garcíez con un 77,5 por ciento de ellos, Hornos un 72, Huesa un 70 por ciento, Montizón un 69 por ciento, o Hinojares e Iznatoraf un 68. Cabe señalar que casi la totalidad de los municipios supera el 40 por ciento de menores de edad en situación de riesgo de pobreza infantil moderada.

Andalucía

El número de andaluces menores de 18 años en situación de pobreza roza los 440.000, lo que supone que uno de cada tres niños están en riesgo. La comunidad andaluza es, junto con algunas zonas de Canarias, Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia, la que tiene unos índices de pobreza infantil más altos.

Según datos del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España y del INE, Almería y Málaga son las capitales de provincia de Andalucía con la tasa de menores en riesgo más alta: 40,6% y 37,1%, respectivamente. Le sigue Granada con un 35,7% y Huelva con una tasa del 36,9%. En el caso de Sevilla, el 32,8% de los menores de 18 años se encuentran en una situación de riesgo de pobreza infantil. Las tasas más bajas están en Córdoba (32,4%), Jaén (29,3%) y Cádiz (28,9%).

El municipio de Andalucía con el mayor número absoluto de niños y niñas en una situación de pobreza es La Campana, en la provincia de Sevilla. Hay registrados 4.714 menores de edad en riesgo, lo que supone el 54,6% de la población total de esta comunidad. Si se analiza la tasa, el municipio con mayor porcentaje es Albuñol, en Granada, que presenta un índice del 69,9% (932 menores).

Otras localidades que registran una tasa de pobreza infantil por encima de 60% son Gádor (Almería), Alcalá del Valle (Cádiz), Deifontes, Fuente Vaqueros, Iznalloz, Molvízar y Pinos Puente (todos ellos en la provincia de Granada), Jódar, Cómpeta y Periana (Málaga), Badolatosa y Villanueva de Ríos y Minas (Sevilla). Granada es la provincia andaluza que tiene un mayor número de municipios de al menos 2.500 habitantes con más del 60% de la población menor de 18 años en situación de riesgo de pobreza.