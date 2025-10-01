Jaén vive la expectación previa a la Magna: "Ahora vamos a poder ver las imágenes tan bonitas que hay en la provincia"

La capital del Santo Reino late al ritmo de campanas, conversaciones emocionadas y preparativos constantes, en un clima que combina devoción, tradición y la fuerza de una comunidad volcada con un acontecimiento irrepetible. Jaén se prepara para vivir una jornada histórica con la celebración este sábado de la Magna, y el pulso de la ciudad ya se percibe en cada esquina.

El ambiente previo no se mide solo en números o previsiones, sino en gestos cotidianos. Las calles del centro se engalanan con banderolas, símbolos religiosos y los bares ajustan menús y horarios conscientes de que la ciudad se verá desbordada de personas. Y es que las previsiones apuntan a que sean cerca de 40.000 personas las que pasen por las calles de Jaén durante el fin de semana.

En cada esquina, se escuchan comentarios acerca de los itinerarios o de los pasos que llegarán desde fuera. “Siempre decimos que las imágenes más bonitas son las nuestras, pero ahora vamos a poder ver las que hay en la provincia”, comenta a Jaén Hoy Damián Martínez, uno de los muchos cofrades que aguarda con ilusión el gran encuentro.

Así, no son pocos los vecinos que se acercan a los distintos templos que dan refugio a las imágenes de la provincia con el fin de descubrir la belleza tan singular de cada una de ellas. Es el caso de Juan Cruz, que reconoce que llegó animado por familiares: “Me dijeron que viniera a ver al Abuelo, que estaba muy bonito, pero hay otra que no conozco, que no sé de dónde viene y también me ha sorprendido”.

La expectación no se limita a los fieles. El sector hostelero afronta la cita con una mezcla de ilusión y responsabilidad. “Yo creo que va a ser como el día más grande de todo el año, que es el día del Abuelo", señala Cristina Valderas, encargada del Pan y Aceite situado en Bernabé Soriano. En este sentido, sí que señala que, pese a que se preparan para recibir a la mayor cantidad de clientes posibles, aumenta el tiempo en el que se permanece en el local: "Abrimos temprano para desayunos y luego la gente sí que se queda más rato, es más difícil que roten las mesas”,

Así el impacto de la Magna va mucho más allá del ámbito devocional. La ocupación hotelera roza el 100 %, y se calcula una previsión de ingresos cercana a los tres millones de euros.

Detalles técnicos

La jornada del sábado arrancará desde bien temprano, con el traslado de las imágenes participantes hasta la calle Virgen de la Cabeza, donde quedarán reunidas en veneración desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde, momento en el que el cortejo arrancará en el orden de los misterios del Rosario que representan (de cinco en cinco) hacia la Plaza de Santa María.

Allí pasarán ante un altar presidido por el Santo Rostro, la Virgen del Rosario de Segura de la Sierra y San Eufrasio para reanudar su vuelta hasta cada templo de acogida, donde celebrarán una misa como clausura del Jubileo al día siguiente.

El dispositivo de seguridad incluye el despliegue de toda la plantilla de la Policía Local, con más de 120 agentes, a los que se suman dos dotaciones de Bomberos en Puerta Barrera y la plaza de San Francisco, y más de 50 voluntarios de Protección Civil.