Jaén se prepara para liderar la industria del videojuego y la digitalización con Misión: "Esto es el paraíso"

El histórico Edificio Moneo que fue concebido para acoger el Banco de España y donde durante casi dos décadas fue un lugar de trasiego financiero, hoy se ha convertido en un laboratorio de creatividad y tecnología con la intención de situar a Jaén como referente y acercarse cada vez más a la cima del videojuego y el emprendimiento digital. Bautizado ahora como Misión, abre sus puertas a experiencias inmersivas y contenidos digitales, un nodo de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) diseñado para impulsar a jóvenes talentos y startups, que por ahora cuentan buena parte de ellas, con sello jiennense. "Para mí esto es el paraíso", afirma Ana Rodríguez, cofundadora de 'Relatidos'.

El centro cuenta con 30 puestos multimedia, software de modelado 3D, kits de realidad inmersiva, mesas de mezclas, impresoras 3D, drones, consolas de última generación, chroma portátil, brazos robóticos y hasta un horno industrial, además de programas de aceleración, mentorías, talleres especializados y espacios de networking con inversores y empresas consolidadas. Todo esto facilita que los 15 proyectos actuales (y los 17 en estudio) puedan desarrollarse sin límites, con un acompañamiento constante y con formaciones semanales.

Al recorrer sus instalaciones, se aprecia un ambiente de sinergias y sobre todo de ilusión. Un ejemplo es el de Double Drop, cofundado por Juanjo Tirado, que transforma espacios en universos teatrales interactivos donde el público participa de la historia. “Queremos que el público sea partícipe de las decisiones que ocurren dentro del show, como si estuviera jugando un videojuego en vivo”, explica. Además, el proyecto ofrece métricas útiles para marketing, por ejemplo en catas de aceite o experiencias de marca. Tras años trabajando en Londres y Alemania, Tirado decidió traer esta innovación a Jaén. “Aquí podemos conectar con mentores, generar sinergias y disponer de un espacio magnífico para hacer sólido nuestro proyecto. Es el mejor sitio donde podemos impulsar nuestra creatividad y consolidar nuestra empresa”, señala.

En otra sala, Zemberry Team desarrolla Echoes of Nara, un videojuego 3D que explora los sueños de las personas y sus problemas de salud mental. Juan Luis Sánchez, cofundador y artista 3D, explica que buscan representar estas experiencias con el apoyo de psicólogos, no "para arreglar nada", sino para abrir un diálogo respetuoso y educativo. “Nos enteramos de Misión y vimos que era exactamente lo que estábamos buscando. Ahora podemos recibir apoyo en marketing, en desarrollo y masterclass semanales que nos aportan experiencia práctica para nuestro proyecto. Queremos que nuestro juego llegue a toda España y, con suerte, internacionalmente”, añade.

Democratizar la industria del videojuego

La aceptación de Misión ha superado todas las expectativas, tal y como afirman los coordinadores del centro, Daniel Burgos y Esther Pina. Burgos asegura que la sinergia entre startups y empresas es gasolina para la provincia. Antes, talento jiennense que tenía que irse, ahora decide quedarse y emprender en Misión. "Estamos democratizando el acceso al emprendimiento digital. Muchas veces emprender es un privilegio, sobre todo en el mundo del gaming, necesitas ordenadores potentes y otros recursos. Aquí son gratis, proporcionamos recursos avanzados y apoyo continuo, algo que no todos podrían permitirse por sí mismos”, señalan.

No todos los proyectos tienen un enfoque lúdico, Helpapp, dirigido por Nuria Cámara, conecta a personas mayores con cuidadores profesionales, fomentando la independencia y la confianza. “Nos impulsa aprovechar las instalaciones, las mentorías y las sinergias con otros compañeros. No estamos emprendiendo solos y esto nos da oportunidades únicas de aprendizaje y colaboración”, expresa. Es el caso tambén de ServiR Migrantes, liderado por Alexey Villarreal, que integra a extranjeros en la economía local, ofreciendo rutas de regularización y facilitando la búsqueda de empleo. “Nuestra plataforma automatiza procesos y adapta la interfaz al usuario, transmitiendo la información que necesita en cada momento. Necesitamos tecnología para crear empatía y guiar a las personas en procesos que de otra manera serían complejos”, explica Villarreal.

El ecosistema de Misión también alberga proyectos educativos y culturales. Kanamanía, liderado por Alberto Sócrates, utiliza videojuegos para enseñar japonés, superando las barreras de aprendizaje con metodologías interactivas. Por su parte, From Zero Games, con Pablo Herrera, desarrolla Project Glitch, un juego de terror localizado en Jaén. “No buscamos alta complejidad, sino contar una historia que tenga valor cultural. Lo que construimos en Misión nos permite posicionarnos y compartir recursos con otras startups, como un banco de sonido”, explica Herrera. Horizontal Tree, con Marcos David Cabrera, aporta diseño de sonido a múltiples proyectos, fortaleciendo la cooperación entre empresas y creando sinergias que antes eran imposibles.

El turismo digital también encuentra espacio en Misión. Relatidos, liderado por Ana Rodríguez, conecta a visitantes con habitantes de pueblos jiennenses mediante audios que explican cultura popular y anécdotas locales. Ángel Moreno, de Visitar Provincia de Jaén, destaca cómo el centro permite experimentar con drones, grabadoras, realidad virtual y apps interactivas: “Queremos que tanto turistas como jiennenses conozcan la provincia desde nuevas perspectivas. Misión nos ofrece la tecnología y el espacio para probar todo”.

Centro de emprendimiento Misión.

Desde la Junta de Andalucía se subraya el impacto económico y social de Misión. “Este nodo es el epicentro de la industria del videojuego en la provincia. Queremos generar empleo y atraer talento, transformando Jaén en un referente de emprendimiento digital”, afirma el delegado del Gobierno en Jaén, Jesús Estrella. Por su parte, el concejal de Empleo y presidente del Imefe, Luis García Millán añade que el equipo adapta las mentorías a cada proyecto y cuentan con un amplio catálogo de colaboraciones con universidades, fundaciones y empresas públicas, lo que fortalece el ecosistema y permite retener talento en la provincia.

El proyecto no solo crea productos tecnológicos; también fomenta la creatividad, la cultura y la inclusión social. Desde el teatro inmersivo hasta videojuegos educativos y plataformas para el cuidado de personas mayores o la integración de inmigrantes, Misión refleja cómo la innovación puede tener múltiples dimensiones. “Nuestro sueño es que nuestros proyectos sean útiles, atractivos y sostenibles. Misión nos da el espacio y la visibilidad para conseguirlo”, cuenta Tirado.

Volver a Jaén para consolidarse

Para muchos emprendedores, Misión también significa volver a casa. Pina relata que profesionales que trabajaban en producciones internacionales que han trabajado por ejemplo para Juego de Tronos o Fortnite ahora encuentran un punto común en Jaén. “Aquí tienen un sitio donde crear, aprender y colaborar, y eso es muy satisfactorio. Estamos viendo cómo jóvenes talentos que antes habrían tenido que emigrar ahora deciden quedarse y emprender en su tierra”, apunta.

La apertura de Misión demuestra que innovación, creatividad y emprendimiento pueden convivir en un mismo espacio. Cada proyecto aporta valor único, pero todos se benefician creando sinergias, colaborando entre ellos y de los recursos compartidos. Desde la producción de videojuegos hasta la creación de experiencias turísticas inmersivas, Misión representa un laboratorio vivo donde las ideas encuentran apoyo, herramientas y formación para crecer.