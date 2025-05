Jaén, la provincia con menos médicos por habitantes de Andalucía: "La situación te quema"

La provincia de Jaén se encuentra a la cola de Andalucía en el número de médicos, cuenta con el número más bajo de médicos por habitantes de la comunidad. En total son 2.264 médicos colegiados en activo, lo que supone 3,65 médicos por mil habitantes o lo que es lo mismo 273 habitantes por médico. Esto se traduce en el retraso de citas, el colapso de urgencias y una bajada de la calidad de la atención sanitaria en los pacientes.

Antonio Córdoba es médico de Urgencias del Hospital de San Agustín de Linares y vive en su propia piel la falta de profesionales. “Linares abarca núcleos urbanos que previamente han tenido mucha prosperidad y esa decadencia a nivel social se refleja también tanto en lo que es la asistencia, demanda asistencial, y sobre todo que no muchos profesionales quieren venir”, explica este médico.

Además, Córdoba cuenta que en la última elección del MIR, en Linares, de las nueve plazas que se ofertaron, solo se cubrió una. En la provincia de Jaén de las plazas MIR convocadas, un total de 112; las plazas MIR adjudicadas fueron 74 y vacantes quedaron 38. También se solicitaron y concedieron traslados de Jaén: 110 a Andalucía 59, a España 49 y al extranjero 2. A lo largo de los años han ido aumentando el número de estos traslados de la provincia jiennense al exterior.

Así se desprende del informe del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) sobre Demografía Médica en Andalucía 2024. Un estudio anual del que se extraen conclusiones sobre la colegiación médica en Andalucía y que facilita el análisis y las necesidades de planificación de médicos en Andalucía. Descarga Informe de Demografía Médica 2024.

El informe revela la necesidad de hacer una planificación de las especialidades en las que hacen falta más médicos; el aumento de profesionales que trabajan el ámbito de la sanidad pública; la feminización de la profesión con más médicas en activo que hombres; el incremento de plazas MIR que compensa el déficit sufrido en años anteriores; así como las previsiones de jubilación en Andalucía.

Este médico de Urgencias resalta positivamente la inversión en material e infraestucturas, pero no la inversión en personal que, critica, se ve muy mermada en esta zona de influencia de Linares en comparación con otras. "Ahora en concreto hay algunos compañeros que han abandonado un servicio para poder irse a Atención Primaria y estamos teniendo bastantes problemas a hora de reponer esas plazas que se han ido", cuenta Córdoba.

Del informe se extraen las siguientes conclusiones: Durante el 2024 se han registrado 49.271 médicos colegiados en Andalucía, 2.882 en Jaén, 99 colegiados más que el año anterior, que contábamos con 2.783 médicos colegiados en 2023. La provincia que registra más colegiados activos es Sevilla (9.631), seguida de Málaga (8.637), Cádiz (5.417) y Granada (4.780) y las que menos Huelva y Jaén.

Duro y precario

"En términos de lo que es conciliación de vida personal y laboral es un poco complejo, ya hay poca gente que lo quiera asumir. Es un trabajo duro, y muy precario. Las condiciones, que, también en Atención Primaria al estar saturada, la gente solicita a un médico, acuden a urgencias y se termina también sobrecargando", explica este médico del Hospital de Linares.

En cuanto al ámbito de trabajo Sevilla es la provincia que cuenta con más colegiados trabajando en el ámbito público (6.056 médicos) y mixto (1.346 colegiados), mientras que Málaga es la provincia con más médicos que ejercen en el ámbito privado (2.901 médicos). En Jaén los médicos en hospitales y centros públicos son 1.761 privado y en el mixto 257. En total son hombres: 1.470 y mujeres: 1.412. Evoluciona la presencia de mujeres médicas en Jaén, si en 2011 había 704 colegiadas, en 208 llegaba a las 985 y en 2023: 1343.

Córdoba también explica la falta de especialistas y como ellos tienen que atender todo tipo de patologías, que en otras zonas las asumen las distintas especialidades, y el tratamiento desde niños de días hasta mayores de 100 años. En la provincia los médicos especialistas activos son 1792 y médicos MIR: 410.

"Ahora mismo a mis compañeros dicen yo tengo anestesia emocional. Yo soy resiliente, pero muchas veces las situaciones te queman, cuando viene una patología banal que es resolvable, que se puede resolver en atención primaria, pues eso ya te deprime más. Y luego los pacientes, esto, en fin y cabo, algunos sí que empatizan contigo y te ven, luego hay otros que al fin y cabo la sociedad es un poco egoísta y que para cada uno, lo suyo es lo más importante", expresa Córdoba.

Andalucía

Andalucía cuenta con 38.346 especialistas están en activo (no solo los contabilizados en público, privado y mixto puesto que hay algunos colegiados que no comunican su lugar de trabajo). Si tenemos en cuenta que actualmente hemos registrado 39.436 facultativos en activo, este dato refleja que 1.090 médicos en activo no tienen especialidad registrada. Casi un 25% de la colegiación en Andalucía son Médicos de Familia.

Al analizar dónde trabajan los médicos en activo se refleja que de los 39.436, de ellos 24.886 colegiados trabaja en la sanidad pública (el 63% de colegiados), 8.759 colegiados ejercen en la sanidad privada (el 22% de la colegiación) y 4.701 colegiados ejercen en sanidad mixta –ejercicio público y privado– (el 12% de la colegiación). Han crecido las opciones pública y privada y ha disminuido la mixta después de varios años en aumento.

Si se examina el dato de los médicos en activo en función del total de población en Andalucía hay un médico en activo para 219 habitantes (en 2023 se registraba un médico por cada 236 habitantes). La provincia que cuenta con más médicos en activo por número de habitantes es Granada con 5,08 médicos/1.000 habitantes; la que menos es Jaén con 3,65 médicos/1.000 habitantes. Por segundo año consecutivo esta ratio sigue mejorando.

"El número de colegiados total, el de los activos y la tasa por 1.000 habitantes crece en los últimos años. Estos datos desmienten que falten cada vez más médicos en nuestra tierra, y confirma que las condiciones en que trabajan y sus sueldos son las causas de esa escasez. Debemos seguir aumentando las plazas MIR como se viene haciendo en los últimos años", expresa el Consejo Andaluz.

La feminización de la profesión médica continúa creciendo, se observa que el ascenso se repite durante el 2024. Actualmente la población médica femenina supone el 49,96% de la colegiación, una cifra muy similar a la del año anterior. En todas las provincias andaluzas, excepto Cádiz y Jaén, ya cuentan con más colegiadas en activo que hombres.

Al analizar el ámbito laboral por sexo destaca que en el ámbito público hay una mayoría de colegiadas: 15.477 médicas frente a 9.286 médicos (1.443 médicas más que en 2023); mientras que en el ejercicio privado y mixto la mayoría son hombres: 4.890 médicos en ejercicio privado y mixto 2.830 médicos en el ámbito mixto.

El número de mujeres en activo supera en 4.000 al de hombres en activo, y la diferencia es aún mayor en la Pública. Debemos insistir a la Administración en que aumenten las medidas de conciliación, la protección del riesgo durante el embarazo y la lactancia de todas ellas. Intentar eliminar las guardias de 24 horas es una aspiración legítima de hombres y mujeres.