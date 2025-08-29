Jaén Rock Choir rinde homenaje coral a Supersubmarina en la previa al Festival de Otoño

El próximo 20 de septiembre a las 20:00 horas, la Plaza de Santa María acogerá el esperado concierto de Jaén Rock Choir, que abrirá oficialmente el Festival de Otoño de Jaén 2025. La cita en este escenario tan emblemático será también el estreno en directo de un arreglo coral de tres canciones de Supersubmarina, la banda baezana cuya carrera se truncó tras el accidente de tráfico de 2016, pero que sigue viva en la memoria colectiva de miles de seguidores.

La actuación forma parte del ciclo ‘Arte en Jaén’, con entrada libre hasta completar aforo. Como previa al evento, Jaén Hoy publica el estreno absoluto de un vídeo conmemorativo a modo de flashmob en homenaje al grupo que reúne una parte de su mix con tres de los temas más célebres de su discografía.

Un coro joven con raíces jiennenses

El Jaén Rock Choir nació en octubre de 2024 de la mano de la violinista y cantante Teresa Martínez, que compagina la pedagogía musical con la dirección de proyectos corales. El coro cuenta ya con 43 integrantes y se integra en la red nacional Rock n’ Choirs, surgida en 2021 y formada actualmente por seis agrupaciones, entre ellas el Granada Rock Choir, que también participará en la cita de septiembre en Jaén.

“Estamos abiertos a nuevas incorporaciones y con muchas ganas de crecer. La respuesta de la gente ha sido increíble desde el principio”, comenta su directora.

Supersubmarina, siempre en el corazón

El germen de este homenaje nació de una inquietud personal de Teresa Martínez: “La idea de hacer canciones de Supersubmarina fue mía. Pensando en un arreglo coral de un grupo jiennense, por la historia del propio grupo y como jiennense que soy, de padre baezano, tuve claro que quería rendir homenaje a esta banda”, explica.

Al escuchar la discografía completa de Supersubmarina, la directora no pudo decidirse por una sola canción. Así nació un mix coral con tres temas icónicos: ‘Supersubmarina’, ‘Puta Vida’ y ‘De las dudas infinitas’.

“Elijo las dos primeras porque tienen mucho gancho melódico, rítmicamente son potentes y me daban muchísimas posibilidades corales. Me mueven algo por dentro, me recorren de una fuerza gustosa cuando las escucho. Y la tercera porque para mí es la balada más bonita del grupo baezano”, señala.

Un estreno sorpresa en la Plaza del Pósito

El pasado mes de junio, en la Plaza del Pósito de Jaén, el público asistió emocionado a una actuación sorpresa del coro en la que presentaron por primera vez este arreglo coral. Cuatro voces (tenores, bajos, altos y sopranos) se unieron para dar vida a canciones que marcaron a toda una generación.

El éxito de aquella actuación improvisada ha llevado ahora a producir un vídeo que se publica este septiembre en homenaje a los músicos de Baeza.

La memoria de Supersubmarina

Formados en Baeza, Supersubmarina alcanzó la cima del indie español con discos como ‘Electroviral’ y ‘Viento de cara’. Su prometedora carrera se detuvo bruscamente el 14 de agosto de 2016, cuando un accidente de tráfico en la carretera, tras actuar en un festival, cambió para siempre su destino.

Desde entonces, sus seguidores han mantenido viva la llama de sus canciones. Que un coro de rock de Jaén recupere ahora su legado tiene un fuerte simbolismo: se trata de una relectura coral, colectiva y emocionante de un grupo que fue (y sigue siendo) estandarte de la música independiente española.

Una cita para la historia: 20 de septiembre en la Catedral de Jaén

El concierto inaugural del Festival de Otoño de Jaén 2025 será una oportunidad para escuchar este homenaje en directo. El Jaén Rock Choir compartirá escenario con el Granada Rock Choir, y juntos interpretarán un repertorio lleno de clásicos del rock internacional y nacional con esta pieza central dedicada a Supersubmarina.

La Plaza de Santa María, a los pies de la Catedral de Jaén, acogerá este estreno histórico con entrada gratuita. “Queremos que sea una fiesta de la música, de la memoria y de la unión de voces”, resume Teresa Martínez.

Jaén Rock Choir: la fuerza de la comunidad

Con apenas un año de vida, el coro ha demostrado la fuerza del canto colectivo y la capacidad del rock para adaptarse a nuevos formatos. No es un simple tributo: es un gesto de identidad, de pertenencia y de homenaje a una banda que, aunque ya no está en activo, sigue siendo emblema de Baeza y de toda la provincia de Jaén.

El estreno del vídeo y la actuación en directo del 20 de septiembre marcarán, sin duda, un antes y un después en la trayectoria del coro y en el recuerdo de Supersubmarina.