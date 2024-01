792 jiennenses tuvieron que abortar fuera de la provincia en 2022, tras más de 12 años ya podrán hacerlo en Jaén

Jaén era la única provincia de Andalucía en la que no se podía abortar hasta el pasado noviembre, ni en clínicas públicas ni privadas. Las mujeres tenían que desplazarse fuera de la provincia al menos 100 kilómetros para poder interrumpir el embarazo voluntariamente (IVE). Desde que se aprobó en julio de 2010 la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo han pasado más de 12 años sin que las jiennenses pudieran ejercer este derecho en su provincia.

En concreto según los últimos datos del informe IVE actualizados a 23 de agosto de 2023 y correspondientes al año 2022, 792 mujeres residentes en la provincia de Jaén tuvieron que acudir a centros de fuera de la provincia para poder abortar. Cuatro, fueron menores de 15 años; de 15 a 16 años, fueron 114; de 20 a 24 años, 181; de 25 a 29 años, 162; de 30 a 34 años, 163; de 35 a 39 años, 108; de 40 a 44 años, 52; y mayores de 44, ocho.

Ahora, tras más de una década, la Junta anuncia que el Hospital Universitario de Jaén, en noviembre de 2023 incorporó en su cartera de servicios la Interrupción Voluntaria del Embarazo en los casos que concurran causas médicas y en los supuestos que prevé la legislación al respecto, desde las 14 y hasta las 21 semanas, y en embarazos de 22 o más semanas, igualmente en los supuestos legales previstos y previa valoración y aprobación por parte del Comité de Ética autonómico.

"No tenemos ninguna queja en ninguna provincia"

En enero de 2023 la consejera de Salud, Catalina García, anunciaba que no había ningún problema con el aborto en Andalucía. "No tenemos conocimiento de que las mujeres andaluzas tengan ningún problema en ese proceso. Si existe un problema, que nos lo cuenten, porque no tenemos ninguna queja ni ninguna instancia en ningún distrito ni en ninguna provincia que nos diga que existe un problema para eso". Tres meses después, Catalina García, giraba el discurso y explicaba en comisión parlamentaria que estaban trabajando para cumplir con el acuerdo de esa Proposición no de Ley (PNL) pero también para cumplir con la Ley Orgánica 1/2023. "Se está trabajando para que en todas las provincias, especialmente empezando por aquellas que no tienen otra alternativa, exista en la oferta pública la interrupción voluntaria del embarazo y poder ejercer ese derecho en cada una de las provincia", añadió.

Tres procedimientos

Desde que el Hospital Universitario de Jaén recibió autorización para la incorporación de la IVE, el pasado noviembre, se han llevado a cabo tres procedimientos de este tipo en el centro, todos ellos por causas médicas debido al riesgo para la vida o salud para la mujer o por el riesgo o graves anomalías fetales hasta las primeras 22 semanas de gestación. "Estos procedimientos se han desarrollado sin complicaciones para las mujeres y cumpliendo la normativa legal", apuntan.

La interrupción voluntaria del embarazo es un procedimiento para finalizar un embarazo que se realiza en un centro sanitario con una técnica adecuada y siguiendo unos criterios de calidad concreta en determinadas circunstancias. Según la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo se puede solicitar la IVE por determinadas circunstancias.

Causas de aborto de residentes en Jaén

Estas son: A petición de la mujer en las primeras 14 semanas de gestación, de las que residentes en la provincia en 2022 fueron la mayoría, 726. O también en determinadas causas médicas, con diferentes plazos. Las cuales en las que puede realizarse son: Cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la mujer hasta las primeras 22 semanas de gestación, por la que las residentes en la provincia en 2022 fueron 21. Que exista riesgo de graves anomalías en el feto hasta las primeras 22 semanas de gestación, que fueron 43. O cuando existan anomalías fetales incompatibles con la vida y cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable, que en este caso fueron dos.

Hasta la incorporación de esta técnica, los profesionales destinados a llevarla a cabo, han participado en un proceso de formación y capacitación, previo a la autorización por parte de la Consejería de Salud y Consumo. Este procedimiento está asegurado por el Servicio Andaluz de Salud para todas las mujeres que lo soliciten y tengan derecho a asistencia sanitaria pública, siempre que se solicite en un centro sanitario público.

De las 792 mujeres que abortaron, 618 se informaron en un centro público, 22 en un centro privado, una familiares o amigos, 141 internet y 10 no consta, según el informe de IVE de 2022. El documento también refleja que la mayoría de ellas no habían abortado nunca, en concreto 587, 160 lo habían hecho una vez con anterioridad, 21 lo habían interrumpido dos veces, 14 en tres ocasiones, 6 mujeres cuatro veces, y 4 en cinco ocasiones o más.

El tiempo de irrupción del embarazo del feto en el caso de 8 o menos semanas fueron la mayoría, 549 mujeres; de 9 a 14 semanas, 186; de 15 a 23 semanas, 55; y de más de 23, 2.

"Esta opción para las mujeres en la provincia de Jaén ha estado garantizada para las mujeres en todo momento, según recoge la Ley arriba citada. Hasta 2023, en la provincia de Jaén, el procedimiento era la derivación a centros concertados que cumplían los requisitos necesarios", apunta la Junta.