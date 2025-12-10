Sabina, propuesto para el Premio Cervantes tras más de cinco décadas de música y poesía: “Joaquín es un poeta que canta”

La noche del último concierto de Joaquín Sabina olía a despedida, pero también a semilla. Bajo las luces del Wizink Center, mientras miles de voces convertían sus versos en un coro interminable, parecía que algo más que un adiós flotaba en el aire. Pero tras ese cierre, asomaba otro horizonte y, quizá, sin él saberlo, un reconocimiento literario que empezaba a tomar forma entre las emociones de la noche.

Entre los asistentes que llenaban el recinto estaba el periodista Jon Sistiaga, quien disfrutó del último concierto del flaco de Úbeda con canciones como '19 días y 500 noches', 'Peces de ciudad' o 'Y nos dieron las diez', himnos que han acompañado a varias generaciones en momentos claves de sus vidas. Fue en ese ambiente eléctrico, entre aplausos y nostalgia, cuando a Sistiaga se le cruzó una idea tan sencilla como potente: ¿y si Sabina fuera candidato al Premio Cervantes?

Sistiaga planteó la posibilidad convencido de que el cantante reúne los requisitos del premio: autor vivo, con obra literaria escrita fundamentalmente en español y con una trayectoria más que consolidada. La figura del artista supera las fronteras musicales: su escritura, su imaginario y su capacidad para emocionar lo sitúan en un territorio literario pleno.

La propuesta, lejos de quedar en una ocurrencia puntual, ha encontrado resonancia entre sus seguidores. Juan José Gordillo, secretario del colectivo cultural 'Peor para el sol' y director de las jornadas 'Sabina por aquí', considera que esta candidatura no es casual. A su juicio, forma parte de un proceso que comenzó a acelerarse tras el Nobel otorgado a Bob Dylan, cuando muchos lectores y críticos comprendieron que la poesía del siglo XXI también habita en la canción.

Para él, la posibilidad de un Cervantes no es un capricho mediático ni una ocurrencia impulsada por la emoción: “Tiene versos que ya forman parte del habla cotidiana, imágenes que todos reconocemos y un sentido de la ironía que muy pocos escritores dominan”. En este sentido, Gordillo recuerda que "cualquier canción del cantautor se sostiene al margen de la música".

El director de las jornadas también destaca la importancia académica del genio de Úbeda. “Joaquín Sabina es el cantante español que más estudios está originando sobre su obra poética. Continuamente se están haciendo estudios sobre su poesía cantada”. Entre los autores interesados en su investigación se encuentran figuras como Daniel Napo, Javier Soto o Pablo Núñez, cuyos trabajos recientes analizan la lírica del jiennense.

Nuevo impulso para Úbeda

Además, Juan José Gordillo subraya el valor de Sabina para la ciudad de los cerros y para su cultura: “Él siempre ha llevado muy a gala ser de Úbeda, ha sido muy crítico con sus orígenes y vuelve a poner a Úbeda en vigor y en la actualidad”. La candidatura al Cervantes, añade, no solo reconocería la trayectoria del artista, sino que también "proyectaría el saber del municipio en el ámbito literario".

Además, lugares emblemáticos de Úbeda se han convertido en puntos de peregrinación para quienes quieren conocer la historia de Sabina. En la Plaza Primero de Mayo, una placa recuerda su nacimiento en 1949, mientras que la calle Real ofrece el Teatro Ideal Cinema, donde ofreció su primer concierto.