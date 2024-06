Las nuevas joyas naturales que albergará la ampliación del Parque Natural de Despeñaperros

Profundos cañones, paredes casi verticales y una densa vegetación que varía de color según la estación de año se extienden al norte de Jaén y parte de la vecina Ciudad Real, conformando el Parque Natural de Despeñaperros. La erosión del río, de igual nombre que el parque, creó este paso natural que conecta la meseta castellana con Andalucía. La acción de este curso de agua, que transcurre de norte a sur erosionando las rocas, originó paisajes como Los Órganos. Pero esta riqueza natural no termina en los límites establecidos del parque que llega hasta el municipio de Santa Elena, sino que los tesoros de flora y fauna se extienden más allá. Es por esa razón por la que la Junta de Andalucía ha decidido ampliar el Parque Natural de Despeñaperros a otras zonas.

“La pregunta no es el por qué se hace, si no por qué no lo hemos hecho antes”, expresa el director del Parque Natural de Despeñaperros, José Ambrosio. Fue en 1989 cuando se aprobó este espacio como parque natural, siendo uno de los más pequeños de Andalucía con 7.649 hectáreas. El pasado abril la junta rectora del parque aprobó el informe de ampliación de este espacio, duplicando el número de hectáreas que actualmente se ubican en término de Santa Elena a más de 15.500. Esto supone llegar también a Aldeaquemada, Vilches, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto. Una historia que se remonta décadas atrás en su intento de ampliación. El titular de la junta rectora del parque, Juan Caminero, cuenta que en 2001 se propuso ampliar hasta Andújar albergando unas 16 mil hectáreas, pero fue en 2018 cuando se reactivó el plan con diferentes reuniones.

Los montes públicos y las dehesas de Navalacedra

El conjunto nuevo que abarcará la ampliación, según indica el director del Parque, son cuatro montes públicos que ya eran titularidad de la Junta: La Aliseda, Chortal Palanco, Huelga de la Valera- Cenizate y parte de los dos montes públicos del Ayuntamiento de Aldeaquemada: la Dehesa de Navalacedra y Navalacedra occidental, de tal manera que con esta ampliación hacia el este los límites del Parque Natural de Despeñaperros llegan hasta la Cascada de la Cimbarra.

Otra pregunta que surge es: ¿Qué supone esta denominación? Los montes públicos ya cuentan con un grado de protección, aunque carecen de instrumentos más concretos para su regulación. “Lo que tienen hasta ahora es un plan de gestión bastante general, no está organizado por artículos. Ahora, se aprobará un nuevo plan de ordenación de los recursos naturales y un plan rector de uso y gestión”, cuenta Ambrosio. En este plan se recogen de forma más concreta las actividades de uso público que se pueden realizar como como ciclismo, circulación de vehículos de motor o acampada, así como las sometidas a comunicación previa y autorización o las que están prohibidas.

Sobre la preocupación de la actividad cinegética que causa esta futura protección, puesto que las nuevas zonas son históricamente de uso para la caza, el director del parque de Despeñaperros asegura que no habrá nuevas restricciones a la normativa aplicada anteriormente. "Es un lugar que tiene renombre internacional por las monterías que se hacen allí se celebran". "Cualquier coto de caza está regulado por un plan técnico de caza de una vigencia de cinco años, que se supervisa aquí en la Delegación por parte de los técnicos del departamento de Caza, pero si además pertenece a un parque natural, la dirección del parque también informa ese plan técnico de caza", afirma Ambrosio.

Un entorno "prácticamente" único

El proceso se inició en 2022 y ha contado con el consenso de todos los ayuntamientos. El titular de la junta rectora del Parque, Juan Caminero, explica que desde el punto de vista de conservación, el fin es preservar un bien de la biodiversidad del estrecho ámbito geográfico. La ampliación no sólo supondrá un beneficio a una mejor regulación de la protección de estos espacios sino que esperan que sea un revulsivo económico, ya que según dicen los expertos la denominación de 'parque natural' atrae a las personas que hacen en este tipo de turismo porque tienen garantía de protección . “Seguro que traerá un desarrollo económico y social de la zona, un objetivo importante también es atraer turismo de forma ordenada”, afirma el titular.

Los montes públicos de alrededor de esta área protegida cuentan con los mismos valores naturales, incluso algunos añadidos que perfeccionarían el actual. Linces ibéricos, águilas imperiales, cigüeñas negras, águilas perdiceras, colonias de buitres, encinas o quejigos conforman un paisaje único junto. “El Parque atesora unos valores desde el punto de vista natural, geológico, paisajístico e histórico, que yo creo que no tienen parangón ni en la provincia ni prácticamente en el resto de Andalucía”, afirma el director del parque. Los desacuerdos entre las administraciones de los montes que dependían de Agricultura y los de la Agencia de Medio Ambiente fueron uno de los motivos por los que hace décadas no se incluyeron.

“El monte La Aliseda de Santa Elena no está separado del monte de Despeñaperros, ni por una valla, ni por nada, porque si vas andando por allí no sabes si estás en uno o en otro. Son exactamente lo mismo, tienen el mismo valor, la misma vegetación, la misma fauna, entonces, ¿por qué dejarlo fuera de un parque natural cuando él perfecciona al otro? Eso no tenía sentido. Otro objetivo que teníamos era poder incluir el Paraje Natural de la Cascada de la Cimbarra, que es uno de los más visitados de toda Andalucía, con una afluencia masiva, sobre todo en los periodos en los que tenemos lluvias”, expresa Ambrosio.

Vilches

El monte que guarda este término municipal es el de Chortal Palanco. Una superficie total del terreno de gestión pública que asciende a 5.305 hectáreas y que se sumarán al nuevo plan. Situado en la zona oriental de Despeñaperros, ubicado entre las poblaciones de Aldeaquemada y Vilches, resulta de fácil acceso desde la autovía de Andalucía en dirección a Aldeaquemada. Se trata de un monte de grandes contrastes orográficos con grandes manchas de pinar de repoblación salpicado de alcornoque, quejigo, melojo y manchas de monte mediterráneo donde predominan encinas, madroños, enebros y durillos. De esta zona, el director del Parque Natural de Despeñaperros, destaca el valle que recorre el río Guarrizas. Por su parte, el técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vilches, Pedro García, explica a este medio que la inclusión de esta zona natural supondrá ampliar el área socio económica hasta el municipio y poner Vilches en el mapa. "Además, a partir de entonces se podrán solicitar ayudas que impulsen el pueblo", señala.

Navas de San Juan y Santisteban del Puerto

Abarcando los dos términos municipales, se encuentra la Huelga de la Valera-Cenizate. “Un monte espectacular con unas umbrías de vegetación mediterránea increíble con encinas, quejigos y algún roble, así como unas pistas espectaculares junto con el castillo Torre Alver”, expresa Ambrosio. Además en su parte media alta del río Guarrizas de aguas cristalinas y cuenta con un bosque de galería. También se trata de una zona de transición y conexión entre las poblaciones del lince que viven en la zona de Guarrizas, entre Vilches y Linares. “Entonces, toda esta zona de ampliación es un valiosísimo corredor que conecta desde el punto de vista biogeográfico en estas dos zonas de Castilla la Mancha y Andalucía para el lince ibérico”, afirma el director.

La Torre Alver fue construida para vigilar un paso secundario entre Andalucía y La Mancha, conocido como el Camino de Castellar de la Mata (hoy Castellar de Santiago) y según los historiadores debió ser levantado por los almohades. Algunos autores piensan que fue después de la batalla de Las Navas de Tolosa (1212) cuando decidieron reforzar las fronteras. Pero lo más probable es que estuviese construido antes, tal y como informa el Centro de Interpretación de Navas de San Juan. El castillo justificaría su función hasta la caída de Santisteban (1235) y probablemente sería abandonado a raíz de la venta de Santisteban a Fernando III.

Por su parte el alcalde de Navas de San Juan, Joaquín Requena, afirma que formar parte del Parque Natural de Despeñaperros, puede traer un reconocimiento en la sierra, así como de sus características "tan estupendas". "Esperamos que económicamente nos impulse ya que sabemos que muchas personas son usuarias del turismo de naturaleza y rural", afirma.

Aldeaquemada

Del término municipal de Aldeaquemada alberga la Dehesa de Navalacedra y Navalacedra occidental y sin duda destaca la cascada de la Cimbarra. El Paraje Natural Cascada de la Cimbarra ofrece un lugar tallado en un relieve abrupto, donde se encaja el río Guarrizas formando una sucesión de cascadas. La más conocida y alta es la Cimbarra, nombre con el que los lugareños denominan a estos saltos de agua. La roca de la pared vertical por la que cae el agua recibe el nombre de cuarcita armoricana y puede ser vista también en otros lugares del paraje y del entorno cercano, como en Parque Natural de Despeñaperros o el Monumento Natural de Los Órganos. En ocasiones, es posible observar sobre estas rocas los restos fósiles de organismos o las rizaduras provocadas por el oleaje. En el entorno, hay otras cascadas muy conocidas por su singular belleza son las del Cimbarrillo, en el arroyo de Martín Pérez, y la de María Antonia, en el arroyo de la Cimbarrilla.

Sobre la fecha concreta en la que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará vía decreto la ampliación del Parque Natural de Despeñaperros no se conoce aún debido al proceso administrativo por el que debe de pasar, pero según avanza Ambrosio esperan que sea entre finales de 2024 y el primer trimestre de 2025.