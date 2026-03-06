Juanma Moreno apoya en Jaén el Congreso de Personas con Cáncer y Familiares: "Tenemos que tomarnos muy en serio los cribados"

Pacientes y representantes de entidades vinculadas a la lucha contra el cáncer han defendido este viernes en Jaén la necesidad de una “atención integral” que, además del tratamiento oncológico, incluya apoyo psicológico, social y físico para afrontar todas las consecuencias de la enfermedad. Esta reivindicación se ha puesto de relieve durante la inauguración del VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y Familiares, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). En el acto han participado su presidente nacional, Ramón Reyes; el presidente de la entidad en la provincia de Jaén, Antonio Ruano; el vicepresidente primero de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Durante su intervención, Reyes ha subrayado que el cáncer no entiende de religiones ni de ideas políticas y que es una enfermedad que afecta a todos, aunque no lo hace de la misma manera. En este sentido, ha advertido de que algunas personas lo sufren “de una forma peor por las desigualdades”, una realidad que, a su juicio, debe afrontarse para que todas las personas diagnosticadas en el país “tengan las mismas oportunidades de abordarlo debidamente”.

Para ello, ha señalado que resulta fundamental reforzar la colaboración entre entidades públicas y privadas. A esta cooperación ha sumado la importancia de la “humanización” del sistema sanitario para que, más allá de los aspectos terapéuticos, en los que ha reconocido que el sistema sanitario “funciona muy bien”, se dé respuesta a otras necesidades que surgen durante la enfermedad y a una serie de “efectos secundarios” que, según ha indicado, “no se consideran debidamente”.

Humanización y atención integral

En esta misma línea se ha pronunciado Antonio Ruano, quien ha destacado la importancia de pasar de trabajar para los pacientes a trabajar con los pacientes: “El cáncer no es solo una cuestión médica. Afecta al cuerpo, lógicamente, pero también golpea la mente, el ánimo, el trabajo, la economía, la familia. Por eso hablamos de humanización y de atención integral, escuchar al paciente”.

Ruano ha añadido que el bienestar psicológico y social debe entenderse como un derecho. “Mejorar los entornos asistenciales y cuidar a quienes cuidan no deben ser algo excepcional, sino la base de un sistema sanitario de calidad”, ha señalado.

El responsable provincial de la AECC ha explicado que esta realidad se refleja en la propia actividad de la organización. En la provincia de Jaén, por ejemplo, se ha duplicado el número de beneficiarios de atención social, se ha incrementado la ayuda económica a pacientes y se ha triplicado el número de personas, entre pacientes y familiares, que han recibido atención psicológica.

“Solo en el año 2025 hemos superado los 150.000 euros en ayudas económicas distribuidas entre más de 100 familias”, ha precisado. Además, ha puesto en valor el apoyo que presta la asociación a la investigación y su trabajo de sensibilización y prevención del cáncer, una labor en la que son fundamentales las juntas locales, los socios y la colaboración de numerosas instituciones y entidades.

Asimismo, el vicepresidente primero de la Diputación de Jaén ha resaltado que a las personas hay que ponerlas en el centro de todas las decisiones políticas y eso implica tener una sanidad pública "fuerte" en la comunidad. Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado que esta administración "ha destinado 1.137 millones de euros desde 2018 a proyectos de investigación e innovación contra el cáncer, para mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y los tratamientos".

Fernández ha afirmado que ese "compromiso inversor solo es posible porque este Gobierno está convencido y defiende la inversión pública sanitaria frente a aquellos que ven en la sanidad una oportunidad para hacer negocio". En este punto, ha precisado que, desde 2018, la inversión en sanidad pública ha subido un 45 por ciento, según ha informado la Subdelegación.

En el marco de este congreso, celebrado en el Auditorio Guadalquivir del Palacio de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja), se ha vivido además un momento de tensión antes del inicio del acto institucional. A la entrada del recinto, María José Martín, invitada por la AECC y afectada por el programa de cribado de cáncer de mama, increpó al presidente andaluz. “¿Cómo va lo de los cribados? Yo soy una de las afectadas del cribado. ¿Cómo vamos? ¿Está en el Tribunal de La Haya, verdad? ¿Por qué no nos respondes? ¿Por qué no nos echas cuentas? ¿Y a las que nos han cortado un 20% de nuestro pecho, Juanma?”, le espetó cuando el dirigente accedía al auditorio.

El cáncer, un desafío “estructural”

Durante su intervención en el congreso, el presidente de la Junta de Andalucía ha resaltado los “avances notables” que, a su juicio, se están produciendo en la comunidad en el tratamiento del cáncer, aunque ha reconocido que aún es necesario potenciar los medios para afrontar este desafío que ha calificado de “estructural”.

Moreno ha valorado especialmente el papel de la investigación y ha apelado a la coordinación institucional para seguir avanzando. También ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se tome “muy en serio” los programas de cribado, fundamentales para la prevención y la detección precoz. “Se trata de no solo dar una mejor atención sanitaria, sino también una atención emocional. Sé bien de lo que hablo. Mi padre fue diagnosticado de un cáncer de colon en fase avanzada con un diagnóstico tardío”, ha relatado.

El presidente andaluz ha reconocido el papel del voluntariado en el acompañamiento a pacientes y familias. “Conozco la importancia del acompañamiento que dais los voluntarios y voluntarias, que dan lo mejor de sí mismos. Creo que es una labor impagable”, ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que tan duro como el diagnóstico son los problemas psicológicos, laborales o sociales que pueden aparecer durante la enfermedad y su seguimiento, especialmente en casos en los que el cáncer se cronifica. Moreno ha defendido también las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz en los últimos años, entre ellas el incremento de la inversión en equipos oncológicos, que, según ha señalado, se ha multiplicado por cinco con la incorporación de tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento.

Asimismo, ha destacado la duplicación del número de profesionales dedicados a la atención de personas con cáncer, que alcanza ya los 405, la aprobación en 2021 de la Estrategia de Cáncer para Andalucía y la firma de un convenio entre el Servicio Andaluz de Salud y la AECC.

Cribados

El presidente ha incidido especialmente en la importancia de la detección precoz y la investigación como “las mejores armas” para hacer frente a una de las principales amenazas para la salud pública. En este sentido, ha señalado que el cribado de cáncer de colon se ha transformado en una prueba homogénea dirigida a la población de entre 50 y 69 años. Entre 2021 y 2023, ha indicado, la participación en este programa ha pasado del 21% al 40%.

No obstante, ha lamentado que todavía haya un elevado número de personas que no responden a estas convocatorias. “No tiene sentido que un 60% de quienes reciben esa carta no contesten”, ha advertido, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía que participe en estas pruebas si se quiere alcanzar una supervivencia del 70%. "Les pido encarecidamente que a esta y otras pruebas a todos los ciudadanos que si queremos llegar a ese 70% de supervivencia necesitamos que nos tomemos muy en serio esa parte de los cribados, de la prevención y vuelvo a insistir en los hombres donde parece que no va con ellos", ha señalado.

Sobre el cribado de cáncer de cuello uterino, Moreno ha asegurado que Andalucía ha cumplido los hitos marcados y que se alcanzará una cobertura del 100% en 2029. Desde su puesta en marcha, según ha detallado, 498.140 mujeres han sido invitadas a participar, aunque solo 121.000 lo han hecho.

En cuanto al cribado de cáncer de mama, ha explicado que la Junta ha ampliado la población de estudio a mujeres de entre 48 y 71 años, “probablemente la más amplia de las comunidades autónomas en España”, y que se seguirá extendiendo hasta abarcar la franja de 45 a 75 años. Además, el número de citas asignadas para estas pruebas ha aumentado un 67% en los últimos siete años, pasando de 290.000 en 2018 a casi 600.000 en 2025.

Moreno también ha apelado a la prevención mediante hábitos saludables, dirigiéndose especialmente a los jóvenes. “Todavía veo a chavales de 18 o 19 años fumando o con los váper, sin ser conscientes de que están jugando con su vida y con el sufrimiento de su familia”, ha advertido. Del mismo modo, ha recordado los riesgos de la exposición prolongada al sol, especialmente en territorios con alta radiación como Andalucía. “Hay chicos jóvenes, y no tan jóvenes, que se tiran horas al sol sin pensar que pueden tener una lesión que se convierta en tumoral”, ha señalado.

El presidente andaluz ha insistido en que factores como el tabaco, el alcohol o la exposición solar pueden aumentar el riesgo de cáncer, mientras que hábitos como mantener una dieta equilibrada o practicar ejercicio pueden contribuir a reducirlo. Por último, ha apostado por mejorar la coordinación entre administraciones, con el objetivo de “sumar energías” para combatir el cáncer y mejorar las tasas de supervivencia.

Mesas redondas y talleres

El VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y Familiares se celebra en Ifeja con la asistencia de más de 500 personas. El programa se estructura en dos bloques. El primero incluye cuatro mesas redondas dedicadas a la importancia de los datos y el seguimiento frente al cáncer, la investigación científica de calidad, la necesidad de apoyo a pacientes y familiares y la década de escucha y acompañamiento que la AECC ha desarrollado para mejorar la atención al paciente.

El segundo bloque está centrado en talleres simultáneos en los que se analizan cuestiones como la sexualidad, la soledad no deseada, la comunicación, la nutrición, la discapacidad o cómo afrontar situaciones especialmente complejas como la enfermedad incurable.