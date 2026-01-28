Llevan a los tribunales a Adif por el proyecto para la integración ferroviaria de Jaén

Las organizaciones empresariales ASICA (Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía) y Fadeco (Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción) han iniciado acciones legales contra Adif por el encargo directo a la empresa pública Ineco del proyecto de integración del ferrocarril en Jaén capital, una actuación clave para el futuro urbano y ferroviario de la ciudad. Ambas entidades han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Central de Madrid contra el encargo realizado por el Adif a al empresa estatal Ineco para la redacción de los estudios y proyectos de integración del ferrocarril en Jaén, un contrato con un importe de 1.825.533 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Un recuerdo que, según ha podido confirma esta Redacción, ya ha sido admitido a trámite.

Fuentes de ASICA consultadas por Jaén Hoy explican que los servicios jurídicos de las entidades demandantes están estudiando en estos momentos pedir la suspensión cautelar del procedimiento. "Estamos muy bien asesorados. Si acudimos a los tribunales es porque esperamos ganar", dejan muy claro estas mismas fuentes. Y lo argumentan en dos aspectos fundamentales: entienden que Adif está abusando de la solución del encargo, evitando así la licitación, que "sólo están pensada para casos de urgencia, de interés general o emergencia".

Por otro lado aseguran además que de haberse realizado una licitación, el coste económico del contrato se habría reducido y además "al limitarse a un único proveedor se pierden todas las ideas y el espectro de soluciones que pueden ofrecer las empresas del sector privado y que enriquecen el proyecto".

ASICA y FADECO explican que el conflicto tiene su origen en la decisión de Adif de encargar directamente los trabajos a Ineco, una empresa pública estatal considerada medio propio de la Administración, en lugar de licitar el proyecto en el mercado privado, permitiendo la concurrencia de empresas del sector. Una práctica que aseguran que se repite con asiduida. "Estamos asistiendo a la estatalización del mercado. Y no sólo ocurre con Ineco, sino también con Tragsa o Idefe...", añaden estas mismas fuentes.

ASICA había solicitado previamente a Adif que no realizara el encargo directo y que optara por una licitación pública, advirtiendo incluso de que emprenderían acciones para evitarlo. La incorporación de FADECO, según destacan ambas organizaciones, refuerza la posición del sector de la construcción frente al incremento de encargos a medios propios como alternativa a los procedimientos de contratación abiertos.

Ineco y el aumento de los encargos a medios propios

Las entidades demandantes afirman que precisamente Ineco es actualmente la empresa de ingeniería más grande del mercado nacional, pese a no competir en licitaciones públicas. La compañía ha anunciado recientemente que su cifra de negocio en 2025 ha superado los 500 millones de euros.

Las organizaciones empresariales citan los informes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que vienen alertando del incremento de los encargos a medios propios de la Administración. Entre los años 2021 y 2023, estos encargos han acumulado un volumen superior a 9.700 millones de euros, de los cuales Ineco ha recibido más de 658 millones, lo que representa un 6,74 % del presupuesto total, según los datos incluidos en la documentación difundida.

Este nuevo recurso judicial se suma a otros litigios promovidos por el sector privado contra encargos directos a Ineco en proyectos de gran envergadura, como el puente sobre el río Guadalquivir de la ronda de circunvalación SE-40 de Sevilla o el túnel del Estrecho de Gibraltar. El caso de Sevilla se encuentra ya en el Tribunal Supremo y es de vital importancia, pues si la justicia acaba dando la razón a Asica, esto sentaría jurisprudencia para caso como el de Jaén.

ASICA y FADECO señalan que su objetivo es que los tribunales analicen la eficiencia de los encargos realizados mediante tarifas a medios propios, frente a las licitaciones públicas sometidas a concurrencia, defendiendo que estas últimas garantizan una mayor transparencia, competencia y optimización de los recursos públicos.

El proyecto ferroviario para Jaén

Cabe recordar que los trabajos encargados a Ineco tienen como objetivo definir las actuaciones necesarias para mejorar la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria a su paso por Jaén, mediante soluciones que garanticen la continuidad urbana y una mejor convivencia entre la ciudad y el ferrocarril.

El proyecto contempla la modernización integral de la estación ferroviaria de Jaén, bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y optimización del mantenimiento. Esta intervención incluye el edificio de viajeros, andenes, marquesinas y aparcamientos —con posibilidad de ampliación—, así como la incorporación de locales comerciales. Además, se estudia la posible ubicación de la estación de autobuses junto a la ferroviaria, con el objetivo de reforzar la multimodalidad y la conexión entre distintos sistemas de transporte.

De forma complementaria, el encargo prevé la duplicación y reordenación de las vías ferroviarias en los últimos dos kilómetros de la línea a su llegada a la estación, para mejorar su capacidad y funcionalidad.

Entre las actuaciones más destacadas figura el diseño de cinco nuevas estructuras destinadas a permeabilizar la traza ferroviaria. En concreto, se proyectan tres plataformas peatonales en las calles Pintor Pablo Martín del Castillo, José Calderón Carmona y Porcuna; un paso a distinto nivel de uso mixto, peatonal y rodado, en la avenida de Arjona; y un paso superior mixto en la avenida de Aparejadores.

Asimismo, se contempla la urbanización del entorno comprendido entre la estación ferroviaria y el nuevo paso inferior de la avenida de Arjona, una actuación que da respuesta al crecimiento urbanístico previsto al norte de la traza ferroviaria y a la necesidad de mejorar la conectividad urbana.