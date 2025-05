Lucas, el jiennese de 8 años que conquista a los coaches de 'La Voz Kids'

Martos/En tan solo un minuto y medio de actuación lograba arrancar un generoso aplauso por parte del público y el interés de los cuatro coaches. La segunda noche de audiciones a ciegas en La Voz Kids trajo consigo la presencia de un joven jiennense que, al contrario de lo que se podría pensar, subía por primera vez al escenario de un 'talent show'. La actuación de Lucas Paulano, de apenas ocho años, regaló uno de los momentos álgidos del programa.

Su emotiva interpretación de 'Luz de luna', del cantante y compositor mexicano Álvaro Carrillo, sorprendía desde el primer momento. La voz de este joven marteño no tardó por tanto en conquistar al público y a los coaches, primeramente con Bisbal girando su silla y posteriormente con Manuel Turizo y Edurne, que lo hacían en el último momento. La sorpresa era aún mayor al descubrir el tamaño del artista frente a su torrente de voz. “Estoy impactada, no me esperaba para nada verte tan pequeño con esa voz”, exclamaba la propia Edurne.

Comenzaba así la lucha por llevarse a Lucas a su equipo en una jugada maestra que enlazaba un doble superbloqueo entre los coaches para culminar con la victoria del colombiano Manuel Turizo. "¿De dónde te sale esa pedazo de voz?", le preguntaba Bisbal. "De mi padre", respondía con elocuencia el marteño casi de forma inmediata.

Según confirma el popio Jesús Paulano a este medio, su hijo tiene todavía mucho que ofrecer y regalar a los espectadores en un recorrido que buscará pulir todas sus facultades musicales. Queda por ver cómo se desenvuelve Lucas sobre el escenario una vez se formen los distintos equipos y comiencen los enfrentamientos.