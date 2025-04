La madre del niño supuestamente agredido por su profesor en La Carolina: “Mi hijo me llegó a decir que se quería clavar un cuchillo”

Jaén/La madre del niño de ocho años con Trastorno de Espectro Autista que supuestamente habría sufrido un trato vejatorio y hasta una agresión por parte de su profesor. Esta carolinense atendió la llamada de Jaén Hoy para explicar su versión sobre una situación de la que data su inicio a principios de este curso escolar, cuando empezó a notar un cambio de actitud en su hijo.

“Lo empecé a ver triste. Dejó de hablar y no quería ir al colegio. Decía que estaba muy muy mal. Pero cuando fui a preguntar al colegio me decían que no pasaba nada. Un día en casa hablando con él le llamé la atención y él hizo el gesto de defenderse y me dijo, ¿tú también me vas a pegar? Empecé a insistirle y fue cuando me dijo que su tutor le había pegado en clase”, relata esta madre que denuncia que no ha recibido la colaboración suficiente desde el CEIP Palacios Rubio, en el que estudia el menor.

Unos hechos que, según siempre el testimonio de la madre, le habrían corroborado hasta dos niñas a la entrada de la escuela. “Se acercaron a preguntarme que por qué había denunciado a su profesor y cuando les dije que era porque había pegado a mi hijo ellas me dijeron que sí, pero que era porque él se portaba mal”, haciendo supuestamente alusión a la sintomatología del trastorno que padece y que, en ocasiones, le hace tener una conducta inadecuada en clase.

Ella misma asegura haber presenciado cómo este profesor gritó a su hijo hasta hacerlo llorar, nada más llegar al colegio, y que cuando ella entró en el aula para llevárselo él le espetó lo siguiente: “Mejor llévatelo porque para que esté así…”.

“Se lo conté a la directora y no ha hecho nada. Me decía que hablara con el tutor. Fue cuando puse la denuncia. Mi hijo llegó a decir que se quería clavar un cuchillo”, describe esta madre asegurando que además ha sufrido la inspección de los servicios sociales por el supuesto absentismo escolar del hijo que, ante el terror que le producía el hecho de acudir a clase, se ha ausentado en reiteradas ocasiones del centro.

Según la versión de esta mujer, tampoco se están siguiendo las prescripciones que una especialista en TEA de la Junta de Andalucía realizó para su hijo Cristian, como el contar con un profesor de apoyo habitualmente que le ayude a tener un mejor aprendizaje.

La Delegación no ha constatado los hechos

Según fuentes de la Delegación de Educación, “desde el momento en que la madre del menor trasladó a la dirección del centro el supuesto trato vejatorio hacia su hijo y una presunta agresión, la inspección educativa llevó a cabo una actuación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, que no han sido constatados, así como para abordar las discrepancias que desde principio de curso había manifestado sobre los recursos para la atención de las necesidades educativas especiales que presenta, planificadas en función de todo el alumnado de este perfil que el centro atiende de la mejor manera posible”.

Así, aseguran que “más allá de los desacuerdos que la madre del menor ha tenido con diferentes miembros de la comunidad educativa, el centro ha velado en todo momento por el bienestar del menor con medidas que avalan el compromiso educativo, con la reasignación de recursos así como con el asesoramiento por parte de las distintas instancias educativas”.