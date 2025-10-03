A la Magna de Jaén desde toda la provincia: “Vamos a vivir algo histórico”

Los cofrades de toda la provincia de Jaén cuentan las horas que faltan para que comience una jornada que se prevé histórica para la fé jiennense. Las 22 imágenes que procesionarán en el Rosario Magno aguardan en los diferentes templos de la capital, ambientadas por las mismas de bienvenidas a las hermandades llegadas desde otros municipios y por un sentimiento de confraternización entre cofradías de todos los rincones de la geografía provincial que siendo destacado por muchas de las personas que están viviendo desde el interior de esta Magna.

Reliquias de Arjona

Una de esas personas es Francisco Javier Rubio, un urgabonense de 36 años de edad que ha pasado estos últimos días ultimando el paso en el que portarán a las imágenes de San Bonoso y San Maximiano que realizó Ramón Mateu en el 1940. Junto a ellos uno de los tesoros más preciados de Arjona, la urna con las reliquias de estos santos.

Francisco Javier Rubio junto al paso.

“Lo que estamos viviendo es muy especial. En nuestro pueblo tenemos mucha devoción por nuestros santos y está todo el mundo volcado. Vamos a vivir algo histórico”, relata este joven que confirma que serán varios los autobuses que partan desde Arjona para disfrutar de la Magna. “Todo el mundo tiene ganas de que llegue el sábado”, desvela desde la iglesia del Salvador en Jaén, donde se dan los últimos retoques al paso urgabonense.

Hasta allí están llegando decenas de vecinos de la capital estos días, y de otras cofradías de la provincia, para poder ver más de cerca las imágenes. “Tenemos muchas ganas de enseñar nuestros santos. Nuestra fiesta es muy llamativa y popular y creemos que va a gustar mucho a la gente del resto de la provincia. Hay mucha expectación. Vienen a verlos, a echarles fotos y se interesan por su historia. Muchos se sorprenden al saber que en la urna van sus reliquias”, cuenta este andero. Uno de los más de 150 que caminarán bajo San Maximiano y San Bonoso, a compás de la música de la Asociación Musical Lira Urgabonense, y que está acompañado de toda su familia.

Devoción familiar

También tiene su gran dosis familiar la fe de Francisco Gutierrez a la pintura del Cristo del Consuelo (obra de Mariano Madrazo y López de Calle en 1939). Este cazorleño de nacimiento pero ubetense de residencia, cuenta que lleva vinculado a esta cofradía de Cazorla desde que nació, hace ya 70 años. “Mi padre estuvo en la junta directiva y yo he estado vinculado desde pequeño. Desde muy joven empecé a ayudar en lo que podía y he estado llevándolo durante 50 años, hasta que hace dos ya la edad me hizo dejarlo”, cuenta Francisco Gutiérrez que llegó a ser pregonero de su Cristo.

Con la mirada de la experiencia afirma con rotundidad que lo que se va a vivir este sábado no es un evento más. “Es un momento de muchísima responsabilidad, de cierto miedo o preocupación por que todo salga bien, por que luzca bien y que manifestemos lo que realmente vivimos. Que se hayan fijado en nosotros para desfilar en este Rosario Magno es un privilegio. Es una sensación especial para los que vivimos esta pasión, para nosotros nos sentimos muy orgullosos y responsabilizados”, afirma.

La pintura descansa en la iglesia de Cristo Rey mientras que cientos de cazorleños se preparan para acudir a una cita que tampoco se perderá la familia de Francisco Gutierrez. “Mi familia irá como público, yo formaré parte del cortejo y mi hijo acudirá como portador”, desvela. Y pone el foco en los lazos que se están estrechando entre las cofradías de la provincia, pues a la suya otra hermandad de Jaén capital les ha prestado su local para que a lo largo del día los costaleros puedan cambiarse o descansar.

“Lo que vamos a vivir es, sobre todo, una manifestación de fe y de sentimiento religioso. Queremos hacer partícipes a todos de esta esperanza tan necesaria en un mundo tan convulso como el actual”, termina este cazorleño.

La Sierra Sur acudirá a la capital

No le va a impedir a nuestro siguiente protagonista el residir habitualmente en Córdoba para estar en Jaén junto a sus hermanos de la Cofradía de la Virgen de las Mercedes, de Alcalá la Real. A sus 54 años, Francisco Fernández será uno de los que forme parte del cortejo que acompañará a la imagen obra de José Gabriel Martín Simón (1938). La imagen será portada al igual por cuadrillas de costaleros y costaleras.

“Estamos viviendo los días previos con el misterio que dan las cosas que no controlas. Lo que anualmente se repite es emotivo pero más controlado. Estamos con muchísima ilusión. Fue muy interesante cuando nos explicaron el concepto de Rosario Magno”, aclara este alcalaíno que compara la situación con lo vivido en el año 2011 cuando tuvo lugar la Coronación Real en Alcalá.

“Fue también muy intenso para nosotros y en el centro de nuestro pueblo. Esta es una imagen que tiene mucha vinculación con las aldeas de Alcalá, donde se mantiene una religiosidad popular muy especial que hace que colaboren de una forma particular e incondicional”, detalla sobre el fervor que hay en gran parte de la Sierra Sur a esta virgen que procesionará el sábado por Jaén capital.

En cuanto al número de personas que les acompañarán, viven en la misma incógnita que la misma organización de la Magna. “Nos está costando calcularlo. Va a haber autobuses pero la gente le teme al bullicio, hay muchas personas mayores. Saldremos de San Bartolomé a las 8:00 de la mañana y el día va a ser muy largo. La gente no confirma porque puede ir por libre, pero va a ser mucha porque todos hablan del evento como algo muy especial”, relata este alcalaíno sobre la expectación que está suscitando esta Magna en la capital de la Sierra Sur.

Nervios e ilusión a partes iguales

Va un poco más allá y habla de “nervios” Antonio Mudarra. Este andujareño de 23 años de edad va a ser uno de los costaleros que serán los pies de Nuestro Padre Jesús en su Agonía del Huerto (obra de Luis Aldehuela en 1943) con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana de la Hermandad de la Macarena (Sevilla). “Hay mucha ilusión, nervios y también mucho trabajo”, narra este cofrade de Andújar.

Antonio Mudarra.

Su hermandad comparte casa adoptiva con el Cristo del Consuelo de Cazorla, en la iglesia de Cristo Rey y afirma que “estos días ha habido bastante gente” que se ha acercado hasta el templo para conocer las imágenes. En su caso también espera que haya un gran número de fieles que se desplacen hasta la capital. “Se han montado varios autobuses y vendrá mucha gente en sus coches. Además del cuerpo de costaleros y muchos familiares”, comenta. Y lo dice por propia experiencia pues en su caso estarán presentes su padre, sus tíos y sus primos, todos ellos muy vinculados a la cofradía.

Y es que son decenas de miles las personas que seguirán con especial júbilo, ya sea en directo o a través de los diferentes medios de comunicación, una jornada llamada a ser histórica para Jaén y su fe.