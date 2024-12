Una mancomunidad de Jaén pionera en Andalucía ahorrará un 40 % en la factura tras renovar la calefacción

Jaén/Una mancomunidad de 186 viviendas de Jaén, construida en el siglo pasado, se adelanta al resto de edificaciones gigantescas de Andalucía para adaptarse al futuro con una rehabilitación energética. Situado en el paseo de la Estación de la capital, los andamios cubren las fachadas poco a poco, de algunos de los 12 portales de entre las cinco y nueve plantas para sustituir el sistema de calefacción de gasoil por la aerotermia.

Solo este cambio permitirá a los vecinos de la Comunidad de Propietarios Sierra Mágina ahorrar en la factura entre un 40 y 50 por ciento de media. El frío, que ahora aprieta con fuerza en la capital, se cuela con facilidad en los hogares jiennenses más antiguos debido en buena parte a su sistema de aislamiento, las paredes de los hogares se quedan gélidas y el consumo en calefacción tiene que ser mayor.

Por ello, esta intervención es global y consta de tres partes: el aislamiento de todas las fachadas para hacerlas mucho más eficientes, la sustitución de las calderas de gasoil por un sistema de aerotermia. Y este sistema de aerotermia se apoya con energía solar fotovoltaica. Los sistemas de aerotermia son bombas de calor que extraen la energía ambiental contenida en el aire mediante un ciclo termodinámico para aportar calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua caliente todo el año.

La arquitecta del proyecto, Esperanza Lozano, se topó con este caso de casualidad cuando estaba en el patio del vecindario. Entonces, unos vecinos le consultaron sobre cómo podrían solucionar un problema con la instalación de la calefacción, ya que tenían que hacer un cambio en las calderas de gasoil, situadas a dos plantas del suelo con una capacidad de 50.000 litros. Lozano les propuso que se podía llevar a cabo gracias a fondos Next Generation, de tal forma que además de arreglar el asunto de la caldera se podría intervenir en hacer el sistema mucho más eficiente.

Rehabilitación del edificio del Paseo de la Estación para el sistema de calefacción por aerotermia / Esther Garrido

Tras ponerse de acuerdo cientos de vecinos y con muchas reuniones a las espaldas para explicar bien los beneficios que les supondrá en su bolsillo y en la habitabilidad de la vivienda gracias al aislamiento, entra en juego la promoción delegada, Iberdrola, como agente rehabilitador encargado de gestionar toda la rehabilitación.

Ahorro de energía del 70%

"La inversión total es de 5,4 millones de euros y casi 4,1 millones están subvencionados por los fondos Next Generation de la Unión Europea, que convoca la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía". "El ahorro energético que se estima de cambiar del sistema centralizado de gasoil a aerotermia puede ser del 70% y eso traducido en la cuota mensual puede ser en torno a un 40 y 50 % en la factura dependiendo de cada usuario. Los beneficios no son solo el ahorro, sino que por ejemplo a nivel acústico también aislaría", expresa Tomás Humada, jefe de producto de Eficiencia en Edificación de Iberdrola.

Las calderas, por la situación que tienen y por la magnitud de toda la edificación habían quedado obsoletas, además de la contaminación que suponen, tenían muchísimas pérdidas en los recorridos. "Antiguamente, se aislaban menos las tuberías de conexiones y los materiales que había eran peores que los que hay hoy día. Y aparte el recorrido es tremendo, la caldera está en el segundo sótano, y desde el primer sótano, que está en una altura más, reparte en horizontal a todos los bloques. Ahora vamos a repartir desde las cubiertas, con lo cual el recorrido es mucho menor en cada bloque que tiene su máquina de aerotermia en la cubierta", cuenta Lozano.

Además, según expone Humada, es el proyecto más grande a nivel andaluz. Todos los edificios en la capital que se construían en esta época o no tienen calefacción, o si tienen calefacción central es con una caldera de gasoil o gas, y la normativa de la Unión Europea apunta que el objetivo para 2040 es que las calderas ya no usen combustible fósil. Así, este edificio en pleno centro de Jaén se adelanta al resto aprovechando los fondos Next Generation. "A nivel nacional se estima que hay solamente dos millones de viviendas que tienen calefacción central como esta. De esas dos millones de viviendas, el 95% son antes de 2006”, expresa el jefe de Eficiencia Energética de Iberdrola.

Rehabilitación del edificio del Paseo de la Estación para el sistema de calefacción por aerotermia / Esther Garrido

El consumo anual de gasoil asciende a los 120.000 euros año. El complejo cuenta con dos calderas y un depósito de combustible en los bajos de 50.000 litros. De ahí se pasará a una instalación térmica reformada que contará con electricidad 100% renovable para la generación de calefacción.

Una de las grandes ventajas de la aerotermia es que el rendimiento es cuatro veces superior al de las calderas; y el consumo de energía disminuye hasta un 71 % (de 1.110.240 KWh a 320.100 KWh). Con esta intervención también se contribuye a un planeta más limpio, pues se evitarán de la emisión de 976 toneladas de CO2 al año. Las obras, que comenzaron en septiembre, se prevén que terminen en diciembre de 2025 para que estos vecinos puedan enchufar sus radiadores en la época más fría del año.