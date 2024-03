Guía para no perderte las cofradías de este Martes Santo en Jaén

Martes Santo de contrastes cargado de tradición, simbolismo y novedades. En la Magdalena predominan los nazarenos blancos y rojos junto a la tradición. En Cristo Rey la solemnidad junto a sus penitentes marrones sin capirote, y en La Alcantarilla la devoción de un colegio junto el azul noche.

Hermandad misionera de Jesús del Divino Maestro de humildad y entrega y María Santísima del Amor

Salida: 17:00 horas desde el colegio Divino Maestro.

17:00 horas desde el colegio Divino Maestro. Solicitud de venia en Carrera Oficial: 19:00 horas.

19:00 horas. Entrada a su templo: 22:00 horas.

Una marcha ya suena, ya llega el Divino Maestro. La Alcantarilla sale a contemplar el momento en el que Jesucristo lava los pies a sus discípulos. “El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos”. Así, la Hermandad del Divino Maestro escenifica el paso donde Jesucristo cumple su promesa de no haber venido para ser servido, sino para servir. A su salida le espera el canto de una saeta. Decenas de niños acompañan al paso. Un símbolo del nacimiento de esta hermandad en el seno del colegio Divino Maestro. Mientras, la Virgen del Amor le espera a su regreso.

Novedad: este año la hermandad incorpora calle Almenas en su itinerario.

Historia: la hermandad se fundó al amparo y tutela de la “Congregación de Religiosas Misioneras del Divino Maestro”, con estatutos aprobados por la superiora de esta el 24 de mayo de 2010, en el colegio de la comunidad en la capital jiennense. Los estatutos se aprobaron el 12 de noviembre de 2015 por el entonces obispo Monseñor Ramón del Hoyo. El 21 de noviembre de ese mismo año se bendice a Jesús Divino Maestro y a San Pedro Apóstol en la Parroquia de la Merced. Realiza su primera salida procesional en el Martes Santo de 2017. El 11 de diciembre de 2021 se bendice a María Santísima del Amor. Las imágenes de esta hermandad son obra del imaginero jiennense Antonio José Martínez Rodríguez.

La hermandad cuenta con 650 hermanos. Tiene 145 nazarenos y 90 monaguillos. El paso de misterio es cargado por 75 costaleros en dos turnos.

No te pierdas: la salida procesional y la subida de la cuesta de la Alcantarilla son lugares que no debes perderte. El paso por el Barrio de San Ildefonso, Cuatro Torres, la cofrade calle Almenas y Carrera de Jesús son lugares muy especiales para los cofrades.

Antigua e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de la Clemencia, Nuestro Padre Jesús de la Caída, Santa María Magdalena y María Santísima del Mayor Dolor

Salida: 17:00 horas.

17:00 horas. Solicitud de venia en Carrera Oficial: 19:40 horas desde La Magdalena.

19:40 horas desde La Magdalena. Entrada a su templo: 23:45 horas.

Túnicas rojas y blancas tiñen el señero barrio de La Magdalena. Tarde de tradición que sin perder la esencia los costaleros llevan a sus titulares con gran estilo. Jesús Caído avanza sublime entre los vítores de sus fieles. Los Claveles rojos que le lanzan bañan el monte de lirios morados de su paso. Tras él, un hermoso Cristo de la Clemencia soberbio, y a sus pies, una María Magdalena con cáliz en la mano que recoge la sangre derramada. Rota por el dolor llorando por todo el paso de la hermandad. La Virgen del Mayor Dolor, siempre acompañada por un joven San Juan, amigo amado de Cristo. Diálogo perpetuo que aparece firme por el dintel de La Magdalena. Una hermandad pionera en introducir a la mujer en el mundo del costal.

Novedad: uno de los estrenos más esperados por los hermanos de la Clemencia y los cofrades es la nueva túnica bordara y un juego de potencias para Jesús de la Caída. La Virgen del Mayor Dolor estrena saya bordada y corazón en alpaca. Además, el palio tendrá 24 candeleros nuevos. El paso del Cristo de la Clemencia ha sido dorado por motivo de su ampliación.

Historia: fundada en 1593 en el Real Convento de Santo Domingo, aunque desapareció por falta de cofrades en 1832. Años mas tarde, en 1850 se reorganizó. En 1945 se incorporó a la Semana Santa tras reorganizarse por segunda vez. En el 1946 salió por primera vez con tronos y enseres de la Vera-Cruz, con tres pasos; Santa María Magdalena, el Cristo de la Clemencia, obra de Salvador de Cuéllar, 1953, y la Piedad (ahora perteneciente a la hermandad de la Soledad). En 1947 se incorporó Jesús Caído obra de Emilio Navas Parejo, en 1956. La dolorosa María Santísima del Mayor Dolor es una obra de Alfredo Muñoz Arcos realizada en 1946.

La hermandad cuenta con 800 hermanos, teniendo 110 nazarenos, 40 mantillas y 30 monaguillos. El paso de Jesús de la Caída es portado por tres cuadrillas de 36 costaleros cada una. El Cristo de la Clemencia tiene dos cuadrillas de 36 costaleros y la Virgen del Mayor Dolor dos cuadrillas de 44 costaleras. Hermandad pionera en introducir a la mujer en el mundo del costal.

No te pierdas: es una de las hermandades más queridas y con más arraigo de Jaén y eso se nota en la salida procesional, un momento que no puedes perderte. La calle Millán de Priego es una de los lugares por los que debes ver pasar a la hermandad. La vuelta a su barrio por Maestra está cargada de saetas y devoción.

Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Silencio del Santísimo Cristo de la Humildad y María Santísima Madre de Dios

Salida: 20:00 horas desde Cristo Rey.

20:00 horas desde Cristo Rey. Solicitud de venia en Carrera Oficial: 21:25 horas.

21:25 horas. Entrada a su templo: 00:30 horas.

La oscura noche cayendo se cierne. Un camino de farolillos flotantes se abre paso. Nazarenos ceñidos de esparto ascienden entre cadenas por la calle. Boca entreabierta se vislumbra por el portón de la iglesia. Tres golpes, un salto y suspiros que se alzan al cielo. Voz rasgada y flamenca que grita ¨silencio, por Dios, silencio¨. Paso firme, solemne y sereno, que entre saetas avanza Dios muerto. Stábat Mater Dolorosa reza las bambalinas del palio. Dulzura tímida del Martes Santo. Manos entrelazadas que entre lágrimas sostienen un rosario. Joyero que ilumina con la luz de sus candelabros el transitar de la madre. Un sinfín de devotos arrastra el palio por la calle Almenas. Cofrades que quieren seguir rezando ante tal belleza. El Cristo de la Humildad y la Madre de Dios ponen el broche de oro a la noche suplicando silencio.

Novedad: uno de los estrenos más especiales de la hermandad es la ráfaga para la Virgen Madre de Dios. Una delicada obra que engrandecerá a la hermandad y a la Semana Santa de Jaén. Además, se ha dorado el frontal del paso de palio, tanto en crestería como el baquetón. Debido al incremento de nazarenos, la hermandad ha adquirido nuevos farolillos.

Historia: la primera referencia de la hermandad data del año 1954, cuando un grupo de cofrades jiennenses propusieron fundar una cofradía en silencio. La Junta Constituyente se celebró el 15 de marzo de 1955 en la Iglesia de San Clemente. La imagen titular elegida fue un crucificado anónimo del siglo XVI que se encontraba en muy malas condiciones con la advocación de Santísimo Cristo de la Misericordia. La hermandad erigida en 1955 se traslada de San Clemente a la Parroquia de Cristo Rey, procesionando por primera vez en 1957. En 2013 se bendeciría a la imagen de María Santísima Madre de Dios, obra de Israel Cornejo. La dolorosa saldría por primera vez en 2022, bajo un maravilloso palio que engrande el patrimonio de la hermandad y de la Semana Santa de Jaén. La hermandad cuenta con 560 hermanos, siendo 175 nazarenos y 15 monaguillos. El paso de misterio es llevado por 60 costaleros y la dolorosa por 60 costaleros en dos turnos de 30.

No te pierdas: ver esta hermandad por cualquier parte de su recorrido es un espectáculo. El caminar de los pasos por Carrera de Jesús y Almenas es un deleite. No te puedes perder la calle Muñoz Garnica, la Plaza de San Ildefonso y la entrada al templo.