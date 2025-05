Las megaplantas solares de Jaén preocupan en Francia: "No se entiende el interés por destruir olivares centenarios"

Jaén/“En Espagne, un village veut sauver ses oliviers face à l'essor du photovoltaïque (En España, un pueblo quiere salvar sus olivos ante el auge de la fotovoltaica)”. Es uno de los titulares de los diferentes medios del vecino galo que se ha hecho eco de las reivindicaciones de La Campiña Norte.

Fue en noviembre del año pasado cuando la Junta de Andalucía inició el proceso de expropiación de más de un centenar de propiedades en los municipios de Jaén de Arjona, Lopera y Marmolejo para la construcción de dos megaplantas solares. Se estimaba que afectaría a 100.000 olivos.

Para proteger olivares centenarios y evitar más expropiaciones se creó la plataforma Campiña Norte contra las mega plantas fotovoltaicas. Desde entonces los agricultores se han manifestado en varias ocasiones y han llevado diferentes iniciativas para frenar las expropiaciones que califican de “forzosas”. Además, estas protestas no han evitado que se inicie el arranque de los árboles y tampoco que las protestas lleguen alcanzar el nivel nacional. No obstante, sí han conseguido que medios de comunicación de Francia, un país de resistencia agricultora, se hicieran eco de una noticia que les sorprende.

20minutes, L'Express, RTBF, o France24, entre otros han hablado con agricultores jiennenses para entender la situación de España. "Me interesó muchísimo porque es un caso muy simbólico de como en España, un modelo de la energía verde en Europa, hay otra cara, como destruye su patrimonio ecológico, un patrimonio económico en nombre de una energía verde, entonces me parece muy interesante porque no se entendiente el interés por destruir olivares centenarios, quitar el pan de la gente local que vive allí, pueblos enteros, no se entiende el sentido de destruir para implantar una energía verde", explica una periodista de Radio France International, Diane Cambon, a Jaén Hoy.

A las manifestaciones y tractoradas la plataforma sumó acciones legales, iniciando un proceso para sentar en los tribunales a los responsables políticos que deron luz verde a que se ejecuten estas iniciativas privadas. Denuncian que apenas fueron informados del proceso, que se les dio a elegir entre la expropiación de sus tierras o el arrendamiento a 30 años de las mismas y que incluso las empresas están operando sobre el terreno sin contar con los preceptivos permisos de los términos municipales afectados.

Sin embargo, de nada ha servido. "En Francia no se entiende como se puede aceptar esto porque cuando ocurre este tipo de acción y de injusticia con el medio ambiente, con la población local, hay una gran movilización a nivel nacional. Lo que me sorprende es que no se hable a nivel nacional y no haya protestas a nivel nacional para salvar un patrimonio que va más allá de los andaluces que viven allí", apunta Cambon, pues hay que tener presente que Jaén, es el mayor productor de aceite de oliva del mundo.

Por otro lado, otra periodista también de Radio France Internationaly que escribió sobre Lopera, Noemie, cuenta a este medio, que en el país galo se encuentrna un poco más retrasados en cuenta al uso de energías renovables. "Hubo un poco de polémica con las eólicas y ahora en Francia acaban de parar el funcionamiento de un parque eólico porque se habían muerto dos águilas protegidas y entonces durante varios meses no va a funcionar el parque eólico. Esto me hace mucho pensar de lo que podría pasar allí porque también es territorio de lince en la zona de Lopera, pero lo que también es importante es como va a afectar la economía de pueblos que vive muy bien de sus olivos y que no han pedido esto", expresa.

La "empatía" de los agricultores franceses

Cambon coincide en que en Francia también hay ciertos problemas con las plantas fotovoltaicas y parques eólicos porque se necesitan arrancar tierras agrícolas, sin embargo, no se da al mismo nivel. "RFI es un medio de comunicación internacional y es muy escuchado en África y en otras partes del mundo, y se está dando voz a esta noticia, también será difundido en Bélgica RBF. La gente está un poco sorprendida de que se pueda arrancar olivos para instalar plantas creo que es un símbolo, es bastante chocante no solo en España si no también en Europa, cuando hablo de este tema a mi alrededor la gente se queda en 'shock' porque hay empatía con esto. En Francia por lo que se yo no creo que sea posible expropiar así", cuenta Noemie.

El portavoz de los agricultores, Rafael Alcalá denunició que la instalación de estas megaplantas no solo no generará empleo, sino que contribuirá activamente a la "destrucción" de puestos de trabajo locales, acabando con el sustento de muchas familias. Señaló que los beneficios de esta empresa no revertirán en la comarca sino que es una electricidad que se va a vender al resto de Europa

"Los olivos son un símbolo de la agricultura en España, en Francia podría ser la lavanda, las manzanas o el vino. La agente se puede reconocer con este tipo de cultivo y en un medio rural no se dejan echar de su sitio, creo que es algo muy universal. Podemos crear puentes de comunicación y puentes entre las poblaciones de diferentes países. En Francia la gente no se queda paralizada, hay resistencia y grupos que se organizan. En el norte hay movimientos contra grandes parques eólicos", expresa Noemie.