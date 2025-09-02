Moción de censura en un pueblo de Jaén: "Me han hecho la vida imposible"

Lahiguera tendrá nuevo alcalde. El PSOE ha conseguido los apoyos de Juan Mercado y Pedro Fernández, antiguos ediles del equipo de gobierno de Izquierda Unida, para presentar una moción de censura que arrebatará el bastón de mando a Francisca Calero. Esta se llevará a cabo en un pleno el próximo 16 de septiembre a las 12:00 horas, tal y como marca la ley para este tipo de casos.

Y aunque esta decisión tiene tintes de bombazo político, no ha cogido por sorpresa a casi nadie en el municipio. La principal afectada, Francisca Calero, reconoce a Jaén Hoy que esta decisión la esperaba “desde hace mucho tiempo”. “Desde el principio de la legislatura ha habido problemas, porque han tratado de menoscabar mi autoridad y nunca han tenido buena actitud”, explica la todavía alcaldesa.

Este pueblo de la campiña de Jaén, de poco más de 1.500 habitantes, cuenta con nueve concejales, por lo que se necesitan cinco (tras la sentencia del Tribunal Constitucional 134/2025 del 10 de junio) para contar con una mayoría absoluta, algo que rozó pero no consiguió Izquierda Unida en las elecciones municipales de 2023, cuando obtuvo un 47,33 por ciento de los apoyos y cuatro concejales. El PSOE logró tres y el PP se quedó con dos, lo que resultó en que los izquierdistas hayan estado gobernando en minoría desde entonces.

Pero las grietas en el equipo de gobierno no tardaron en aparecer. “Querían que yo sólo me dedicara a firmar lo que ellos decidían y cuando les pedía información se enfadaban”, expone para evidenciar que el equipo de gobierno fue cualquier cosa menos, precisamente, un equipo. Estas discrepancias, sumadas al hecho de que las concejalía asignadas a Juan Mercado y Pedro Fernández, Festejos al primero y Cultura y Deportes al segundo, empezaron a necesitar modificaciones presupuestarias porque “después de las fiestas de San Juan la partida de 120.000 euros la tenían prácticamente agotada”.

Desfase económico

Tanto fue así que, en palabras de la alcaldesa, para lo festejos que en Lahiguera se celebran cada año en honor a Santa Clara hubo que quitar algunas actividades tradicionales y al final del curso, a pesar de que se hicieron algunas ampliaciones del presupuesto, hubo que aplazar el pago de las luces de Navidad al curso 2025, por lo que este año el Consistorio ha comenzado con 4.500 euros menos para estas partidas. A la mala gestión económica, que achaca principalmente a Juan Mercado (del que afirma que además no tenía buena actitud por no percibir sueldo alguno municipal), la regidora añade que Pedro Fernández hizo “dejación de funciones” pues “se olvidaba de reuniones que tenía y de organizar actos que eran de su competencia”. Es por todo esto que Francisca Calero tomó la decisión de revocar la delegación de estas dos concejalías, dejando a los ahora tránsfugas sin funciones. Un paso que dio "con apoyo del partido" aunque en el último momento la dejaron "sola".

A raíz de esto, Calero cuenta que recibió escritos de ambos concejales en los que le avisaban de que si no daba marcha atrás ellos romperían la disciplina de voto del partido, e incluso fueron más allá. “Me han hecho la vida imposible, han intentado que dimita por todos los medios. Y han buscado el apoyo del PP y el PSOE hasta que lo han conseguido”, narra la regidora sobre las situaciones que han vivido tan ella como su compañero Rafael García durante estos meses. Sobre cómo ha sentado la noticia en el municipio, ella asegura que siente el apoyo de sus vecinos y asegura que no sabe que pasaría en unas futuras elecciones si todos se presentaran de nuevo.

Para finalizar no duda en catalogar esta decisión de los exediles como una "forma de corrupción política". "Con esta decisión, el PSOE de Lahiguera rompe el Pacto Estatal por la Estabilidad Institucional y de Lucha contra el Transfuguismo Político, del cual son firmantes, que establece que ningún partido debe apoyarse en tránsfugas para cambiar gobiernos legítimamente constituidos", apuntan además desde Izquierda Unida.

El PSOE se defiende

Desde el PSOE se defienden asegurando que presentan esta moción de censura “para acabar con la ingobernabilidad y la gravísima parálisis que sufre el municipio” como consecuencia “de la inexistente gestión del equipo de Gobierno, que sólo está integrado por 2 personas y que por tanto es absolutamente insostenible”. “Lahiguera no se merece esta situación de inestabilidad, no puede perder más tiempo y, desde luego, el PSOE no se va a quedar cruzado de brazos. Hemos actuado con responsabilidad y vamos a sacar al Ayuntamiento del estado en que se encuentra”, sentencia el secretario general del PSOE de Lahiguera, Miguel Zafra.

La persona propuesta para ser nueva alcaldesa del municipio es Inmaculada Morales, que fue la candidata socialista a la Alcaldía y es la actual portavoz municipal.