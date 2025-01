Montero anuncia que la empresa Escribano Mechanical & Engineering se instalará en el parque de Santana de Linares

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno de España "no va a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otras". "Cataluña y el resto de España están en condiciones adecuadas de convivir y Andalucía siempre ha sido una tierra de convivencia. Nunca desde el Gobierno de España vamos a permitir que ninguna comunidad tenga más privilegios que otras porque somos el partido de la igualdad y la fraternidad", ha recalcado Montero en Jaén, la primera capital española que recupera el PP desde las pasadas municipales en una moción de censura, y el primer gobierno que pierden los populares de una capital andaluza.

En un encuentro con centenares de militantes en una abarrotada sede de la agrupación socialista de la capital jiennense, Montero no ha tardado en contestar al PP que la ha acusado de comprar la alcaldía de Jaén en una moción de censura que contó con el apoyo de los tres concejales de Jaén Merece Más. “Hablan sin ningún tipo de escrúpulo de compra-ventas de las alcaldías, pero no se enteran: que no somos como ellos, que lo que hace el Gobierno es ocuparse de los municipios que tienen deudas muy importantes que lastran la capacidad de dar los servicios públicos y a lo que nos comprometemos es ayudar a esos ayuntamientos para que puedan levantar la cabeza”, ha subrayado Montero, negando que se haya comprometido a una condonación de la deuda municipal de Jaén.