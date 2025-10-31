Muere un buzo en la presa del Rumblar de Baños de la Encina cuando realizaba trabajos
El compañero logró sacar del agua a la víctima y ha solicitado ayuda al centro de coordinación del 112
Un hombre, del que no ha trascendido la identidad hasta el momento, murió este jueves mientras trabajaba haciendo buceo en la presa del embalse del Rumblar en Baños de la Encina, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El accidente se produjo a las 17:15 horas, cuando un compañero logró sacar del agua a la víctima y solicitó ayuda al centro de coordinación.
Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes certificaron su defunción, según fuentes del instituto armado.
El 112 alertó también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
