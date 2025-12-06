Muere un joven al volcar una furgoneta en la autovía A-44 en Campillo de Arenas

Un joven de 27 años de edad murió a última hora del viernes al volcar una furgoneta en el municipio jiennense de Campillo de Arenas, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente de tráfico se produjo en la autovía A-44 sobre las 23:14 horas, cuando varios conductores que transitaban por la zona alertaron del vuelco de una furgoneta en una curva en el kilómetro 68 en sentido Granada.

Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos para liberar a uno de los afectados que quedó atrapado bajo el vehículo.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha confirmado el fallecimiento del joven de 27 años y ha evacuado a otro ocupante herido, de 20 años, al Hospital de Neurotraumatología de Jaén.