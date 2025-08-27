La muerte de un joven migrante en Jaén sacude a los miembros de Poblado Mundo: "Sabíamos que ocurriría"

“Lo que le ha pasado a M. A. A., por desgracia, sabíamos que ocurriría antes o después con alguno de nuestros chicos”, lamentan desde Poblado Mundo. Esta ONG de Jaén lidia a diario con situaciones límite en jóvenes que no encuentran respuesta inmediata “para poder estabilizarlos o darles una alternativa mejor”. Desde el pasado domingo 17 de agosto sus miembros afrontan la pérdida de un joven de 19 años extutelado, que habría sido encontrado sin vida bajo el nuevo centro de salud de la Alameda.

La historia de M. A. A. es como la de muchos de sus compañeros: llegó a España como menor de edad y estuvo primeramente en un centro de menores hasta cumplir la mayoría de edad. “Una vez que se encuentran en esta situación de calle, a menudo acaban en una vorágine destructiva de consumo y problemas mentales, lo que les lleva a veces a cometer errores sin alternativa”, manifiestan desde Poblado Mundo.

La mayoría de chicos que atienden desde la organización repiten un mismo patrón. “Son totalmente invisibles y en muchas ocasiones no tienen derecho a nada, principalmente por no haber podido conseguir sus permisos de residencia”. Duermen en obras abandonadas o chabolas, mientras “acuden a nuestro centro de día para cubrir sus necesidades básicas de alimentación e higiene, sobre todo para que los acompañemos en su proceso de integración a la sociedad”.

Este joven llegó hace dos meses al centro jiennense después de pasar por Bilbao, Ciudad Real y Alicante, entre otros lugares. “Con nosotros su actitud siempre fue buena, cariñoso, pero venía ya con una mochila muy pesada a sus espaldas a pesar de su corta edad”. Su pasado difícil y sus experiencias en la calle eran tan solo una parte de los problemas arrastrados. “No tenía ningún documento original, todo lo había perdido o se lo habían robado”, apunta el responsable de Poblado Mundo, “siendo más difícil aún poder acceder a ningún centro o albergue sin conseguir un duplicado de los originales en la embajada”.

Ante esta tesitura y un silencio que conmueve, desde la ONG se suman al dolor de su madre, que recibía el cuerpo repatriado de su hijo hace unos días en su ciudad natal. “Se fue de allí con unos sueños y unas metas que no pudo cumplir”. Su labor se antoja hoy más necesaria que nunca en medio del duelo: “Con nuestro trabajo conseguíamos reducirles un poco el daño y que sintieran que tenían a alguien que se preocupaba por ellos”. Después de lo ocurrido, estos educadores invitan a alzar la voz para que “esta pérdida sea un punto de inflexión para todos”.

Labor solidaria

Poblado Mundo es una ONG nacida en Jaén en 2010 con el objetivo de luchar contra la exclusión social y atender a las personas más desfavorecidas. Su labor se centra en proyectos de educación para el desarrollo, intervención con personas sin hogar y jóvenes en riesgo de exclusión, además de acciones de cooperación internacional. La organización actúa con independencia política, religiosa y económica, y orienta su misión hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.

Uno de sus principales programas es el proyecto sociodeportivo Deporvida, dirigido a jóvenes inmigrantes y en riesgo de exclusión social. A través del deporte, buscan ofrecer un entorno seguro que fomente la integración, el aprendizaje de habilidades sociales y emocionales, y el acceso a recursos básicos como alimentación, higiene y apoyo educativo. Además, el proyecto incluye talleres de salud, prevención de drogas, igualdad de género y programas de acompañamiento individual.

Los resultados esperados apuntan a mejorar la calidad de vida de los jóvenes, prevenir el abandono escolar, promover actitudes igualitarias, y sensibilizar al entorno social sobre sus necesidades. El proyecto cuenta con el respaldo de entidades como Cáritas, Cruz Roja, Fundación Don Bosco, la Universidad de Jaén y otras organizaciones locales, que aportan recursos formativos, alimenticios y espacios deportivos.