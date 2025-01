Un mural de la Estación Linares-Baeza aspira a ser el mejor del mundo

Linares/'Rompe lo establecido', es el nombre del mural que aspira a ser el mejor del mundo y Diego As (1989) su autor. Es uno de los 16 murales nominados en toda España a nivel internacional que se presentan al concurso Street Art Cities 2024 que se celebra cada año. Este festival busca conocer el arte que hay repartido por los muros de las ciudades del planeta. Un tipo de creación artística que no deja de crecer. En total, son los 50 murales en más de 20 países que compiten por conseguir este premio 'Best of 2024'.

El lienzo, que ocupa toda una pared de un edificio, se puede contemplar en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Linares, la Estación de Linares-Baeza, en la calle Anastasio Fernández de Rivas, y forma parte del festival 23700 organizado el año pasado por Rampa Pro, de la mano de su impulsor el reconocido artista Belin.

Diego As es natural de Galicia y cuenta con numerosos reconocimientos como el Premio Lucense del año 2021 (organizado por El Progreso); el mejor graffiti del mes de agosto 2021-10-21, por la plataforma digital del mismo concurso; campeón ex aequo de la liga graffiti en las graffiti battles Spain 2021 (por la plataforma digital @liganacionaldegraffiti); el tercer Premio Batalla Mural 2019 (organizado por VIGOCOR); el primer premio en Amarte Burela 2019 (organizado por Concello de Burela); el segundo premio Concurso «Improvisados» 2019 (organizado por Vella Escola); y el segundo premio en Galicia Crea 2015-2016 (organizado por Xunta de Galicia).

Pero uno de los reconocimientos más importantes fue en 2022 con el mural de Julio César situado en Lugo, con el reconocimiento al mejor graffiti del mundo en 2021 por Street Art Cities. Se trata de una réplica de la escultura de Nicolas Coustou, cuya original se encuentra en el museo del Louvre.

Con solo 15 años su primer bote de spray y partir de entonces no lo soltó y ha pasado su vida dejando arte en muros de toda España. El graffitero y pintor estudió artes gráficas y durante seis años estuvo trabajando en el mundo de la impresión digital y la rotulación. Fue a partir de 2015 cuando pudo dedicarse por completo a su vocación con la pintura en cuadros o murales.

Lo importante para él, según señaló en una entrevista con PlayZ, es la alegría y el impacto: “Las emociones no las busco para el resto, las busco para mí. Que te deje pensando y en shock, que digas... ‘Se me echa encima’”.

Mural realizado en la calle Anastasio Fernández de Rivas en la Estación de Linares-Baeza, en Jaén. / José Manuel Pedrosa/EFE

Voto para elegir el mejor mural

Lo mejor de este concurso es que cualquier persona puede participar, votando a través de la aplicación gratuita Street Art Cities o por la página web de SAC. El proceso para elegir el grafiti favorito empieza por emitir el voto para cada categoría e ingresar el correo electrónico, a continuación se deberá revisar el correo y confirmar los votos, este último paso es muy importante, ya que sin confirmación, no serán contabilizados. Se podrá participar hasta el 25 de enero cuando se cierra las votaciones.