Estampa navideña en la Sierra de Cazorla con la nieve como protagonista, en imágenes

Las precipitaciones dejan paisajes invernales en distintos puntos del parque natural, con carreteras, pueblos y cumbres cubiertas por un manto blanco

La nieve deja espectaculares imágenes en distintos puntos de la provincia de Jaén

La Sierra de Cazorla mantiene desde hace varios días un manto blanco que se ha ido consolidando con el paso de las jornadas, dejando una imagen plenamente invernal en buena parte del parque natural. Las sucesivas nevadas y el descenso de las temperaturas han permitido que la nieve permanezca en cotas medias y altas, transformando el paisaje en una estampa propia de estas fechas. Cumbres, carreteras de montaña y accesos a núcleos rurales continúan cubiertos por la nieve, ofreciendo escenas de gran atractivo visual que contrastan con los pinares y el relieve característico de la sierra.

De cara a Nochebuena y Navidad, la Aemet prevé dos jornadas frías y pasadas por agua, con temperaturas entre los 6 y los 11 grados e incluso probabilidad de tormenta. En la provincia se esperan cielos nubosos con chubascos dispersos, cota de nieve entre 1.200 y 1.400 metros, heladas débiles a moderadas en las sierras y vientos flojos variables.

