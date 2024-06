La nota más alta de Selectividad en Jaén: "No iba con la mentalidad de sacar un 13,9"

La excelencia no siempre tienen por qué conllevar grandes sacrificios. Así lo han demostrado Ana Rosales y Juan Francisco Hernández, las dos notas más altas de Selectividad de Jaén. La primera, en la Fase de Acceso y Admisión con un 13,9 sobre 14, y el segundo con un 9,925 sobre 10 en esta primera fase y un 13,875 en la final. Ambos tienen en común que son chicos normales, como cualquiera de su edad que han conocido el significado del esfuerzo sin dejar de lado su vida más allá de los libros y que además quieren estudiar un doble grado.

La emoción se ha contagiado en cuanto han conocido la noticia. No tenían prisa por conocer la nota, pero sus teléfonos móviles no han parado de sonar en cuanto se han publicado. Ana Rosales, estudiante del IES Alfonso XI de Alcalá la Real, se ha enterado gracias a las llamadas y a su madre que han conocido la calificación antes que ella misma: "Estaba super tranquila, mi intención era mirarla a las 12 de la mañana o a las una de la tarde", cuenta a este periódico.

Juan Francisco Hernández, alumno del IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén, -con triple empate entre Pablo León García, del CDP Altocastillo de Jaén e Inmaculada León Cañizares, del IES Jándula de Andújar- atendía a Jaén Hoy desde la playa con sus amigos con gran emoción: "Mis padres estaban más nerviosos que yo por saber la nota. Estaba durmiendo y estaban llegándome mensajes de mis padres diciéndome 'Juanfra levántate que queremos ver la nota', cuando la hemos conocido estaban muy contentos, me han dado la enhorabuena y se lo han dicho a toda mi familia", expresa.

"Estoy super contenta, todavía no me lo creo, todavía no he asimilado bien la nota". "No tenía en mi cabeza sacar la mejor nota, quería hacerlo lo mejor posible y es verdad que por todo el trabajo realizado durante estos dos años, si es cierto que me he podido esperar un buen resultado, pero no iba con la mentalidad de sacar un 13,9 ni muchísimo menos", afirma la alumna del instituto de Alcalá la Real.

La nota que necesitaba Rosales para llegar a estudiar las carreras que quería era superior al 10, sin embargo, ha superado sus propias expectativas, que eran más bien "muy bajas". Su primera opción es el doble grado de ADE y Derecho en la Universidad de Granada (UGR). Su madre también estudió derecho, por lo que es algo que siempre ha visto en casa y le ha llamado la atención. La pasión por la Economía empezó en cuarto de Secundaria donde cursó la asignatura y en seguida se dio cuenta que era lo suyo. "Me encanta esta materia y la disfruto mucho", cuenta.

"Soy muy exigente y perfeccionista"

Conseguir la mejor nota de Selectividad de Jaén requiere muchas horas frente a los libros, esfuerzo, disciplina y constancia. Las semanas previas al examen le dedicaba una jornada maratoniana a estudiar, Rosales se iba a la biblioteca de nueve de la mañana, descansaba una hora para comer y continuaba hasta las nueve de la noche.

"Es un poco duro, pero me gestioné bien y pude sacarlo todo para adelante. Bachillerato también fue bastante duro la verdad, especialmente segundo, tengo que agradecerle muchísimo a mis amigas y a mi madre por todo lo que han tenido que aguantar porque a veces me costaba entenderme hasta a mí misma. Soy muy exigente conmigo misma y muy perfeccionista", cuenta la estudiante.

La importancia de no sacrificar las aficiones

A pesar del gran esfuerzo, algo que considera relevante es no sacrificar sus aficiones ni su tiempo libre con sus amigas. "Para nada he tenido que dejar algo de lado, estaba un poco asustada porque todo el mundo decía que no iba a poder salir y para nada, yo he podido salir todos los días, he ido a la piscina con mis amigas, he hecho deporte todos los días. No he tenido ningún problema con eso, si te organizas bien te da tiempo", expresa Rosales.

En esto también coincide Hernández, quien ha sabido dosificar su esfuerzo durante ambos cursos de Bachillerato para sacar buenas notas y a la vez tener tiempo para disfrutar del deporte y sus amigos. "Practico tenis, voy al gimnasio, salgo a correr, cojo la bici, fútbol, pádel, me gusta leer, ver alguna serie, lo típico", expresa.

"Cómo tenía un objetivo que era sacar mucha nota sabía que tenía que esforzarme, pero dependía del momento. He tenido que saber moderar, ahora bien, los últimos dos meses ya sabía que era la parte seria y he rechazado algunas cosas más, pero lo demás como cualquier adolescente, tengo que tener vida, pero con cabeza. Porque tampoco puede ser todo el día estudiando porque eso no es sano. Hay que encontrar el equilibrio", analiza Hernández.

Aunque su expediente es de 10 en Bachillerato, antes de las pruebas le invadía el miedo debido a la incertidumbre por no saber qué pasará. "Luego conforme iba haciendo los exámenes no tenía ese miedo, pensaba 'vamos a hacerlo y cómo salga, si ha salido bien, pues genial y si no, no pasa nada'", asegura.

Doble grado de Física y Matemáticas

Otro punto en común con Rosales es que quiere estudiar en Granada un doble grado y más aún relacionado con los números. Su opción es Física y Matemáticas ya que ambas materias le apasionan. "De pequeño se me daban muy bien y siempre me he ido encaminando por el mundo de los números", expresa el jiennense, a quien le apasiona todo lo que tiene que estar relacionado con la ciencia.

En su tiempo libre no sólo le gusta practicar deporte y compartir tiempo con sus colegas, además le mueve la curiosidad y siempre está investigando por internet curiosidades de temas generales o de ciencia, biología o salud entre otros. "Me gusta aprender cosas nuevas", cuenta.