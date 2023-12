"Mi calidad de vida se la están cargando": en la lista de espera a más de un año para operarse en el Hospital de Úbeda

El número de personas en la lista de espera de los hospitales de Jaén para ser atendidos por el especialista o ser intervenidos quirúrgicamente, se cuentan por miles. Y entre los jiennenses se respira una sensación de impaciencia e impotencia. Luis Muñoz, de Beas de Segura, es uno de los muchos pacientes de esa interminable lista que lleva esperando más de un año para poder operarse en el Hospital de San Juan de la Cruz de Úbeda.

En este centro sanitario hay "2.908 personas esperando una intervención quirúrgica en este centro hospitalario, lo que supone un incremento del 52%; y más de 15.181 personas esperando a ser atendidas por un especialista. En el año 2019 había 8.296, por lo tanto un 83% más. Están cerca de duplicarse las listas de espera en el Hospital de Úbeda", según el parlamentario socialista, Víctor Torres.

"Mi calidad de vida se la están cargando". "No puedo hacer muchas cosas. Intentar ver algo en el móvil y hay momentos en que se me cae el móvil de la mano", cuenta Luis Muñoz a este medio. El año pasado, empezó a sentir que el hombro le dolía y entonces en octubre acudió al traumatólogo. El diagnóstico en principio fue un daño en el tendón del hombro. "Me dijeron que tenía en el acromion una calcificación en la punta, y a través de una endoscopia pincharían, quitarían la calcificación y se vería el daño del tendón para ver si había que seguir interviniendo según la gravedad", explica.

"Yo quiero estar activo"

En esa cita con el doctor, le dice que la operación es "a seis meses". Y el 17 de mayo de 2023, justo al cumplir ese periodo lo llaman del Hospital de Puente de Génave para hacerle la prueba de la anestesia. Allí le dicen que la operación será en tres meses, y se encuentra con una persona con una situación aún peor que la suya: lleva esperando su operación de rodilla dos años. Además, era la segunda vez que se tenía que hacer la prueba de la anestesia porque la que le hicieron el año anterior le había caducado, y no le habían operado aún.

A Luis no le falta vitalidad, pero sí salud en su hombro, una lesión que se podría haber solucionado con una intervención y que le impide llevar la vida que quiere. A sus 68 años, su mayor pasión era el tenis y jugaba en una federación internacional de veteranos viajando por distintas ciudades, pero en 2022 tuvo que parar por esta dolencia.

"Aunque laboralmente yo estoy jubilado, hice un curso en la Junta de Andalucía de envejecimiento activo. Yo quiero estar activo hasta que pueda. No me da miedo ninguna cosa, pero todo eso a mí me lo están quitando, no puedo, es que no puedo hacer nada", denuncia.

En lista de espera para más de un año

Tras la prueba de la anestesia en mayo, Luis acude en junio al Hospital de Úbeda y pregunta cuánto tiempo le queda para la operación y le responden que se encuentra en la lista de espera para más de un año. Cuatro meses después, en octubre vuelve al centro de Úbeda y pregunta de nuevo por su lista de espera. "Me atendió la misma persona, le di mi DNI, y me dijo: 'le voy a decir lo que la última vez, que esto le queda un año largo'", explica.

Con impotencia se dirigió a la figura del Defensor del Paciente y tras varios intentos por saber cuándo por fin le iban a operar, el trabajador le señaló que el mes sería noviembre. "Y ya es diciembre, pero claro no me dijo el año. Voy a cumplir 70 y creo que por respeto no deberían engañarme", expresa Luis.

Aún así no se rinde y cuenta que va a seguir luchando por tener derecho a una calidad de vida, aunque muestra su enfado y concluye: "Hay una Seguridad Social que no funciona, que es una inseguridad"