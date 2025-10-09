Los padres de acogida del niño muerto en Linares piden perdón a la familia biológica: "Yo lo adoraba"

Los padres de acogida del bebé de 21 meses que en mayo de este año falleció en Linares tras pasar seis horas olvidado en el interior de un vehículo estacionado, pidieron "disculpas" a su familia biológica por lo que consideran un "accidente" que les ha sumido en el dolor, un dolor que dicen que es "compartido" con los padres biológicos.

Así lo indicó Rafael, el padre de acogida, a su salida del juzgado donde volvió a declarar este jueves a petición de la abogada de la acusación particular que ejerce la familia biológica del menor fallecido. Rafael ya declaró el pasado 23 de mayo pero entonces la familia biológica no estaba personada de forma efectiva en la causa.

Relacionado Muere un niño de tres años encerrado en un coche en Linares

También declaró este jueves Isabel, la madre de acogida del pequeño que hasta hora no había comparecido en sede judicial. Además, ha declarado personal de la guardería a la que acudía el pequeño. "Les mandamos de verdad nuestras más sinceras condolencias. Hemos compartido con ellos el enorme dolor de la perdida de Juanjo. En nuestro caso quizás haya sido todavía más duro en el sentido de que arrastrábamos esa sensación de la responsabilidad de lo que había ocurrido", dijo Rafael a los medios a la salida del juzgado.

"Nosotros hemos querido a Juanjo, no como a un hijo, sino como a un nieto, que es todavía más intenso", afirmó este hombre que expresó también su amor por el bebé fallecido. "Yo lo adoraba y de verdad que he puesto todo lo posible por tenerlo contento, por quererlo, porque me quisiera, lo hemos hecho feliz el tiempo que ha estado con nosotros", señaló el padre de acogida y único investigado en esta causa.

En sus palabras dirigidas a los padres biológicos del bebé, manifestó que comparte su dolor y que "digan lo que digan ellos, siguen estando en mi corazón y no les voy a guardar, por supuesto, ningún rencor" porque "cualquier tipo de afirmación que hagan que a mí me pueda parecer ofensiva, la entiendo como completamente justificada desde el dolor".

Proceso judicial

Tras la primera declaración del padre de acogida llevada a cabo el 23 de mayo de este año, el titular del juzgado lo dejo en libertad en calidad de investigado como presunto autor de un delito de homicidio imprudente, pero no impuso medidas cautelares. El investigado, junto con su mujer, tienen una dilatada experiencia en acogimiento familiar de menores. Desde 2017 llevan acogidos a 13 niños.

La Policía Nacional detuvo al investigado el 20 de mayo, el mismo día del suceso como presunto autor de un delito de homicidio imprudente aunque a las pocas horas, este hombre, profesor jubilado de 68 años, quedó en libertad a la espera de ser citado a declarar ante el juez.

A la causa judicial abierta se están aportando informes médicos que recogen que el 17 de mayo, tres días antes del trágico sucesor, el investigado estuvo en Urgencias del Hospital de Linares donde se le puso medicación antibiótica por una neumonía.

La abogada de Rafael, Rocío Garrido, vino manteniendo que lo que pretende demostrar es si "esa desconexión, amnesia, vamos a llamarlo así, que se produce durante esos segundos, pues está provocada por esa pequeñita falta de oxígeno que muchas veces la neumonía provoca en el cerebro" para así explicar el fatal olvido de su defendido.

El hombre era el encargado de llevar diariamente al menor a la guardería sobre las 9:00 horas. Según informó la Policía Nacional, "llevaba al menor en su sillita todos los días a la guardería, avisando por WhatsApp a las responsables de la misma, para que se hicieran cargo del menor", una vez que llegaba al lugar. La dinámica era que las cuidadoras salían a la calle y recogían al menor.

Los hechos

El día en el que ocurrieron los hechos lo llevó a la guardería como todos los días, pero por razones que tendrán que clarificarse en la investigación, no escribió a las monitoras de la guardería y se llevó nuevamente al menor consigo, dejándolo en el coche, sin percatarse de que el niño estaba con él. El último recuerdo de Rafael es el de llegar a la guardería, que el coche de delante se puso en marcha y él hizo lo mismo.

Cuando la madre de acogida fue a recoger al menor a la guardería es cuando se enteró de que el niño no estaba en la misma. Fue entonces cuando al volver la mujer a su domicilio, el padre se dio cuenta de que el menor podía seguir en el interior del vehículo.

La madre entró en estado de shock y avisaron al 112. El vehículo estaba aparcado en una vía muy transitada, pero, debido a que tenía las lunas tintadas, nadie pudo percatarse de que el menor estaba en el interior del mismo.

Fue a las 14:55 horas del 20 de mayo cuando en el 112 recibió la llamada alertando de la presencia de un niño pequeño en el interior de un vehículo, en la calle Pintor El Greco. El bebé, según los primeros indicios, llevaba ya unas seis horas en el coche en una jornada en la que los termómetros llegaron a marcar máximas de hasta 29 grados en Linares.

Desde el 112 se dio aviso a los servicios sanitarios que trasladaron hasta el lugar una UVI móvil y un equipo de urgencias. Una vez en el lugar, trataron sin éxito de reanimar al niño, hasta que finalmente se certificó su fallecimiento. Hasta el lugar se desplazaron también Policía Local y Policía Nacional.

El cuerpo sin vida del bebé fue trasladado a dependencias del Instituto de Medicina Legal (IML) donde se le practicó la autopsia y se determinó que el fallecimiento se produjo por hipoxia.