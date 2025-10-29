Roban ropa de marca de un camión accidentado en la autovía A-44 en Jaén

La Guardia Civil evita el robo de un cargamento de prendas de vestir perteneciente a una conocida marca española, tras un accidente ocurrido de madrugada en la autovía A-44, a la altura del kilómetro 21, en el término municipal de Mengíbar.

El siniestro se produjo cuando un vehículo articulado de 40 toneladas, que transportaba género textil, sufrió una avería mecánica que provocó su salida de vía y posterior vuelco. El camión quedó fuera de la plataforma, en el margen derecho de la autovía, completamente siniestrado. Su conductor fue rápidamente auxiliado y evacuado, mientras que conservación de carreteras señalizó el tramo afectado para garantizar la seguridad de los demás usuarios. El vehículo permaneció en el lugar a la espera de su retirada por parte de la empresa propietaria.

La Central Operativa de Tráfico (COTA) recibió los primeros avisos de varios conductores alertando de que personas desconocidas estaban intentando sustraer parte de la carga del semirremolque. Una patrulla de Seguridad Ciudadana acudió de inmediato, frustrando el primer intento de robo.

Sin embargo, alrededor de las 19:00 horas se recibieron nuevos avisos que alertaban de un segundo intento de sustracción. Una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de Jaén se desplazó al lugar y sorprendió a cinco individuos trasladando cajas de ropa desde el interior del camión hasta una furgoneta estacionada en el arcén. Al percatarse de la llegada de los agentes, los sospechosos intentaron huir a bordo de la furgoneta, pero uno de los motoristas logró interceptarlos cortándoles el paso.

Cinco implicados

En ese momento, uno de los ocupantes abandonó el vehículo y emprendió la huida a pie. Con el apoyo de patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y del Puesto de Torreblascopedro, el individuo fue localizado y detenido pocos minutos después por los propios motoristas.

En el interior de la furgoneta se recuperó la mercancía sustraída, compuesta por abrigos, cazadoras y otras prendas etiquetadas para su venta, con un valor total de 3.596,40 euros. Los cinco implicados fueron identificados e investigados como presuntos autores de un delito contra el patrimonio, y las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia correspondiente.

Gracias a la rápida intervención de los agentes, la mercancía pudo ser recuperada en su totalidad y se evitó la consumación del robo, garantizando la seguridad y normalidad en la zona afectada.