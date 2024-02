La planta de estiércol que mantiene en vilo a vecinos de Jaén: "Vamos a tener que regalar nuestras casas"

Levantarse por la mañana, abrir las ventanas de la casa y que el olor a estiércol invada todo. Ese es el miedo de los 9.000 vecinos de Puente Jontoya, barrio residencial de Jaén capital, desde que se anunciara la construcción de la planta de secado de estiércol, así como la piscina para los lixiviados (líquidos contaminantes como consecuencia de las defecaciones), cercana a sus viviendas.

"Los vecinos están indignados con las 1.500 vacas que van a poner, vamos a tener que irnos de nuestras casas y regalarlas porque no van a valer nada", denuncia el presidente la Asociación de Vecinos Puente Jontoya-Juntos Ya, Manuel Zapata, a este medio. Desde que conocieron la concesión de licencia para la construcción de esta planta no han parado de luchar.

Una licencia que según dicen, no se ajusta a lo que en un primer momento fue asignada al dueño de dos vaquerías, con el anterior gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén. "El consistorio decía que tenía una licencia pero le demostramos que no era justa porque la superficie era menor". "Habían solicitado 90 metros y han construido para 3.500 metros cuadrados", expresa Zapata. En septiembre comenzaron con las protestas para evitar esta construcción, unas obras que ya han finalizado. Y ahora se encuentran a la espera de la decisión del Ayuntamiento de Jaén y de la Junta de Andalucía sobre si concederán o no la licencia de apertura.

A 400 metros de las residencias

La planta está construida a tan sólo 400 metros de las residencias de los vecinos de la capital, por lo que señalan incumple la normativa. Así, en noviembre del pasado año, los vecinos denunciaron ante el Ayuntamiento que la planta infringe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor. Y apuntan que está construida a un kilómetro y medio del núcleo urbano (la ciudad) y no al mínimo de dos, que está construida en una zona inundable, o que se encuentra en una zona especialmente protegida por el PGOU para evitar contaminar los acuíferos, ya que es una zona que surte a Jaén de agua.

"Se generarán problemas de impactos de visual, impacto medioambiental, la planta está a 20 metros del río, que está también sin arreglar desde hace un montón de años, cuando haya un desborde hacia el subsuelo y contamine los acuíferos va llegar a todo Jaén, causará malos olores, o la proliferación de insectos", cuenta Zapata.

Los vecinos exigen que debe de haber un proyecto medioambiental por parte de la empresa y además han solicitado un informe de impacto sanitario, del que también carecían. "Le deberían haber exigido toda la documentación de impacto medioambiental, de salud, todos los permisos se han realizado en relación de una piscina de 90 metros", asevera el presidente.

Sin una fecha concreta, siguen a la espera de la resolución de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que será crucial para su día a día, y mantienen la esperanza. "No vamos a consentir que se ponga ese tipo de instalación. Esperamos que no se llegue al proceso judicial y que sea por oficio, ya que duraría cuatro o cinco años", explica Zapata.