Polémica por la fuente con diseño de lápida en un pueblo de Jaén

El PSOE de Hinojares exige al alcalde del PP que rectifique y devuelva su aspecto original a la Fuente del Nacimiento de las Siete Fuentes, ubicada en la aldea de Cuenca. El portavoz socialista, Marón Martínez, se hace eco de “de las quejas y de la indignación” de buena parte de los vecinos y vecinas “por la desastrosa reforma de la fuente que el Ayuntamiento ha llevado a cabo y que ha ido progresivamente de mal en peor”.

Martínez recuerda que el entorno del Nacimiento, ubicado en el Parque Natural, es un espacio protegido en el que intervenciones de este tipo están limitadas y pueden requerir de la autorización de la administración autonómica. “Habrá que preguntar al alcalde si esta reforma respeta la normativa o si se la han saltado a la torera”, advierte.

Primera reforma de la fuente de Hinojares.

El portavoz explica que el Ayuntamiento de Hinojares intervino en este espacio emblemático del municipio “colocando una especie de lápida en la salida de los caños”, lo que provocó “las primeras reacciones en contra” por un diseño que “parecía más propio de un cementerio”.

Ante las críticas de los vecinos y vecinas, el alcalde acometió una segunda reforma “para intentar convertir la lápida en otra cosa”. “Y lo que han hecho es aún más ridículo. La han dejado peor todavía y la gente está muy enfadada”, señala.

Martínez reclama al alcalde que escuche a los vecinos “y dé marcha atrás”. “Estamos pidiendo con claridad que el Ayuntamiento devuelva a la fuente a su estado natural anterior. Era una seña de identidad de nuestro pueblo y este alcalde se la ha cargado con un diseño que causa bochorno y vergüenza”, lamenta Martínez.

Sin embargo, según se publicita en las redes sociales de la empresa Virguerías al Sol, el resultado final sería el que se detalla en su perfil.