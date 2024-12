El PP ve “difícil pero posible” parar la moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén

Jaén/El Partido Popular quiere luchar por la Alcaldía de Jaén. Es lo que dejó entrever su presidente provincial, Erik Domínguez, en unas declaraciones en las que dejaba la puerta abierta a algo que hasta ahora se había dado por descartado: parar la moción de censura. “Hasta el último segundo hay partido y hasta que este no termine no puede darse por seguro nada. Todo es posible. Una vez pase el día 2 no, pero hasta entonces...”.

Estas fueron sus palabras en un desayuno con periodistas y es una sensación que se mantiene vigente pues fuentes del PP definen esta posibilidad como “difícil” pero “posible” a tan sólo tres días de que se celebre el pleno en el que, salvo sorpresa mayúscula, Jaén Merece Más (JMM) arrebatará la alcaldía a Agustín González para entregársela a Julio Millán.

“¿Qué estará tramando?”, se pregunta el presidente de los socialistas en Jaén, Francisco Reyes, sobre esas palabras de su homólogo popular que han sembrado de incertidumbre un camino que parecía certero. La abrupta ruptura entre el PP y JMM, con retirada de competencias de por medio, hace pensar que queda poco margen para que las insinuaciones de Domínguez puedan traducirse en algo tangible.

De hecho, fuentes del grupo municipal de Jaén Merece Más califican de “barbaridad” esas declaraciones y aseguran que estos días tanto sus concejales como los del PSOE, con Julio Millán a la cabeza, trabajan para cerrar los detalles del que será el nuevo equipo de Gobierno. Ya este medio adelantó que María Espejo iba a tener un papel mucho más relevante (además de las áreas que ya controla de Cultura y Turismo), con la primera Tenencia de Alcaldía y la Concejalía de Presidencia, y también que José María Cano Ayllón iba a asumir alguna responsabilidad más (Medio Ambiente).

Además, tal y como adelanta Viva Jaén, esta Redacción ha podido confirmar que África Colomo se hará cargo de Urbanismo, mientras que Francisco Lechuga será el responsable de Hacienda. Ángeles Díaz repetirá en Asuntos Sociales al igual que Javier Padorno seguirá al frente de Mantenimiento Urbano.

Todo esto, claro está, si no se saca de la manga Erik Domínguez un as con el que nadie contaba y que a apenas unas horas de que acabe el año 2024 parece improbable.