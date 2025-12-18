Ni la menor producción ni la mayor calidad elevan el precio del aceite: el origen sigue por debajo de cinco euros

A pesar de las previsiones de un incremento sostenido, el precio del aceite de oliva en origen continúa sin superar la barrera de los cinco euros por litro, reflejando un mercado estable pero muy por debajo de los niveles alcanzados en 2024. Según los datos más recientes, en lo que va de diciembre de 2025, el aceite virgen extra ha registrado precios que oscilan entre los 4,1 y los 4,7 euros por litro, con 4,7 euros el 3 de diciembre, 4,1 euros el 11, 4,6 euros el 13 y 4,4 euros el 15 de diciembre, mostrando ligeras fluctuaciones dentro de una horquilla relativamente estrecha.

La evolución mensual confirma esta estabilidad sin grandes sobresaltos. En noviembre, el precio se situó en 4,18 euros, mientras que octubre y septiembre registraron 3,9 euros, y agosto se quedó en 3,7 euros. La caída más significativa se produjo entre julio y mayo, con precios que oscilaron entre 3,4 y 3,2 euros, mientras que la primavera y el inicio del año reflejaron niveles ligeramente superiores: 3,5 euros en abril, 3,6 en marzo, 3,9 en febrero y 4,2 euros en enero.

Este comportamiento del mercado contrasta notablemente con la situación del año pasado, cuando en enero de 2024 el aceite de oliva en origen se vendía por encima de los nueve euros por litro, y durante los primeros meses del año alcanzó niveles de 8,8 euros en febrero y 7,5 en abril. La tendencia descendente se consolidó en la segunda mitad de 2024, con precios de 6,2 euros en octubre y 4,3 en diciembre, marcando el inicio de un periodo de cotizaciones más contenidas que ha continuado durante todo 2025.

El secretario general de Coag en Jaén, Francisco Elvira, describe una campaña marcada por contrastes tanto en la evolución de la producción como en la dinámica de precios. “La situación que vemos en el campo ahora a lo largo de la provincia es muy dispar. Los regadíos, por ejemplo, no se está alcanzando la cantidad que los agricultores esperaban. Tenemos un 30% menos de kilos, aunque si bien es cierto que esto se corrige con un par de puntitos más de rendimiento. El fruto que estamos obteniendo es de mayor tamaño y los aceites que están saliendo son muy afrutados, con un afrutado medio alto y de muy buena calidad”, señala.

Sobre el olivar de secano, añade que el fruto es de menor tamaño por el verano tan duro que han pasado los olivares y la tendencia es parecida a la de los riegos: menor cantidad de kilos y algo menos de rendimiento del esperado. "Si seguimos así, difícilmente alcancemos el aforo de la Junta”.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) insiste en que los precios por debajo de cinco euros representan pérdidas para los productores. “Los costes de producción se han disparado hasta los 4,70 euros por litro, especialmente en el olivar tradicional, donde los métodos de cultivo son menos mecanizados y más costosos. Con los precios actuales, trabajar el olivar apenas deja margen para sobrevivir”, advierten desde la organización.

Elvira también muestra su preocupación ante la tendencia de mercado: “En cuanto a la situación de los precios, no entendemos cuál es la dinámica porque con una menor producción que el año pasado deberíamos obtener una estabilización de precios, incluso estar subiendo. Estamos obteniendo unos aceites de mucha calidad en noviembre y en diciembre, y los precios deberían ser mayores. Pero ahora mismo la tendencia está más bien hacia la baja o estabilizada”.

Audio Francisco Elvira: "Hay una clara manipulación del mercado para conseguir una bajada de precios, con la introducción de aceites de terceros países"

Desde COAG atribuyen esta situación a factores externos como la introducción de aceites de terceros países con una tendencia a una situación de "manipulación del mercado para conseguir una bajada artificial de precios". "Es algo que ya venimos denunciando desde COAG, la introducción de estos aceites de terceros países y, sobre todo, con la excusa del contingente de Túnez libre de aranceles a la Unión Europea”, apunta.

De cara a la próxima campaña, se espera una producción ligeramente inferior a la del año pasado, con un aforo de 1.080.900 toneladas, casi 20.000 toneladas menos que la campaña anterior. No obstante, esta cantidad sigue siendo superior a la media de los últimos cinco años y representa un incremento del 19,8% respecto a campañas marcadas por sequías críticas. La combinación de existencias elevadas y una producción abundante contribuye a mantener los precios en niveles contenidos, mientras que una demanda constante en el mercado exterior podría generar un ligero repunte si la oferta y la demanda se equilibran.

El mercado sigue atento a la evolución de la demanda internacional y a factores climáticos que puedan afectar la próxima cosecha. Aunque las previsiones apuntan a un repunte ligero, la inmovilidad de los precios durante los últimos meses refuerza la percepción de que el aceite de oliva en origen enfrenta un periodo de estabilidad con márgenes ajustados para los productores, manteniendo la incertidumbre sobre la evolución del mercado en los próximos meses.

Protesta en Bruselas por la PAC

Unos 10.000 agricultores y ganaderos se manifestarán este jueves, 18 de diciembre, en Bruselas, como acto de "rebelión" contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según han informado las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.

La gran manifestación agraria se perfila como un acontecimiento histórico para dichas asociaciones, tras confirmarse la participación de representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Será la primera vez que el campo europeo, en su conjunto, se movilice en Bruselas para enviar un mensaje claro a las instituciones comunitarias: "basta de decisiones alejadas de la realidad agraria cuando están en juego la agricultura y la seguridad alimentaria europeas".

En este contexto, la movilización tiene como eje central la defensa de una Política Agraria Común (PAC) con presupuesto propio, estructura basada en dos pilares y carácter verdaderamente común, frente a la propuesta del nuevo 'Marco Financiero Plurianual 2028-2034', que plantea un fondo único y pone en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la UE.

También se abordarán otras reivindicaciones clave, como la necesidad de una política comercial justa, la incertidumbre que generan acuerdos como el de Mercosur y una verdadera simplificación normativa

En este contexto, las organizaciones Asaja, COAG y UPA han confirmado la participación de unos 500 agricultores españoles en la manifestación convocada para mañana en Bruselas. Los asistentes protestarán, además, contra los acuerdos comerciales de la UE, que consideran perjudiciales para el campo europeo. La movilización coincidirá con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará ese mismo día en el Consejo Europeo. Además, las asociaciones han precisado que, en función de los resultados de la cumbre del 18 de diciembre, estudiarán un calendario de posibles movilizaciones tanto a nivel nacional como europeo.

Por su parte, Asaja-Andalucía ha anunciado que también participará en dicha manifestación por el impacto que la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y la reforma de la PAC tendría sobre la comunidad andaluza, que es, a su juicio, la región con el sector agrario "más potente, diverso y estratégico" de toda la Unión Europea, lo que sitúa a la región como principal receptora de fondos de la PAC.