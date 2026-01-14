Los presupuestos de Jaén se aprueban, nueve años después, entre durísimas acusaciones políticas

Nueve años después, la ciudad de Jaén estrenará este jueves nuevos presupuestos. Si los del 2017, los que se han prorrogado desde entonces, eran los de Manuel Bonilla (PP) los que se aprobaron este miércoles serán recordados como los de Francisco Lechuga (PSOE), actual edil de Hacienda. Era lógica su satisfacción a la llegada al salón de plenos, pues él mismo reconoció ante los medios que esta no ha sido una tarea sencilla. “Estas cuentas no son fruto de la improvisación sino el resultado de meses de trabajo”, defendió en su primera intervención en el salón, el autor de los presupuestos para 2026.

Lo ve en modo radicalmente opuesto el Partido Popular, que votó en contra de la aprobación de las cuentas. Agustín González afirmó que el documento supone una “brutal subida de impuestos”, y preguntado sobre si son los mismos que aprobó él como alcalde en 2024, sin que fueran capaces de impulsar su entrada en vigor, aseveró que “es ahora cuando se aprueban las subidas de hasta 42 tasas”. Un argumento desmentido ya en varias ocasiones, también este miércoles, por el propio Lechuga y el alcalde, Julio Millán, que les acusó de “mentir por mentir”.

También reprocharon desde el PP que el equipo de gobierno haya desestimado las 33 alegaciones presentadas por su formación a las cuentas. Lo verbalizó José María Álvarez, quien fue el anterior concejal de Hacienda y del que aseguran los actuales ediles que se limitó a hacer dos hojas de Excell con algunos datos, en el diseño de los presupuestos que nunca fueron capaces de hacer.

“El PP ha renunciado a una enmienda a la totalidad, que era lo que tocaba. Tenían que presentar un presupuesto alternativo, pero como no lo tienen…”, contestó Lechuga ante las acusaciones de los ‘populares’.

Impuestos y formas

El principal punto del atranque político fue la supuesta subida de impuestos de la que acusan tanto Vox como el PP, las dos formaciones que votaron en contra de los presupuestos, al equipo de gobierno, pero no fue el único. También les atacaron Manuel Ureña (Vox) y José María Álvarez (PP) por la premura con la que se ha convocado este pleno extraordinario, aseverando que se debía a una intención de saltarse el control de la oposición cuando el propio Lechuga ya había explicado previamente que las prisas correspondían a la intención de solventar el problema burocrático de tener que prorrogar de nuevo los presupuestos de 2017.

En este punto Luis García (JMM) le espetó a José María Álvarez que le parece “ilógico” que el PP emita esos reproches cuando todavía están “esperando el presupuesto” que iba a hacer el equipo de Agustín González.

Este último sin embargo llegó a afirmar que el equipo de gobierno debería pedir perdón a los jiennenses, por no lograr haber aprobado en el primer trimestre de 2025, a pesar de que en marzo de ese mismo año sí que presentaron un primer proyecto de presupuestos que no dio tiempo a aplicar por el retraso en el informe de la Intervención. “Este es un presupuesto chapucero, irreal e ilegal”, declaró el portavoz de los ‘populares’, quien tachó la forma de gobernar de Milla como “sanchismo en estado puro”, en referencia a la supuesta subida de impuestos.

Y pasó a relatar de una en una todas las tasas en las que el Ayuntamiento prevé que ingresará más, sin especificar cuáles de esas subidas aprobó él como alcalde y ante los gestos de indignación de la bancada del equipo de gobierno. Acabó asegurando que si aceptaban sus alegaciones, el PP votaría a favor de los presupuestos.

Dura respuesta del alcalde

Reflexionó antes de hablar Julio Millán pero aún así fue muy duro en su respuesta al exalcalde. “Nunca se me pasaría por la cabeza tener la poca vergüenza que ha tenido usted aquí hoy. Toma por tontos a los concejales y al público existente aquí. Es de tener muy poca catadura moral. Es un insulto para todos los que estamos aquí. Su grado de incompetencia es superior todavía al que yo creía”, sentenció.

Pidió incluso conocer ese presupuesto que el PP habría llevado a una notaría y apareció una carpeta en las filas populares que acabó llegando a la manos de Millán mientras Lechuga cerraba la sesión. “He pensado en dimitir. Ser el concejal de Hacienda de Jaén es una actividad nada fácil y estresante. Claro que he pensado en dimitir durante todas estas navidades, para mí hubiera sido muy fácil. Es mentira que este de gobierno haya subido ningún impuesto, y si tuve claro que no iba a dimitir fue cuando le escuché a usted exigirlo, porque no tiene autoridad moral para hacerlo”, les contestó mirando a los ojos al portavoz del Partido Popular. “Este presupuesto significa que Jaén vuelve a tener futuro”, sentenció Lechuga, antes de escuchar los aplausos del equipo de gobierno tras la aprobación de las cuentas.